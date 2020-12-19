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Шопка із живими ягнятами і святкові вогні: частину промислової вулиці у Луцьку перетворили на яскраву локацію

Шопка із живими ягнятами і святкові вогні: частину промислової вулиці у Луцьку перетворили на яскраву локацію
Новорічна ялинка та різдвяна шопка, янголи, північні олені та сніговик, яскрава ілюмінація та живий вертеп – такий декор і святкова атмосфера перетворили частину промислової вулиці Єршова на одну із центральних святкових локацій у Луцьку.

Напередодні новорічно-різдвяних свят поблизу Центру обслуговування клієнтів «Волиньобленерго» розмістилися святкові декорації та вертеп, повідомляє пресслужба компанії.

Композицію з дерев'яних фігур біблійних героїв доповнили живими тваринами – тут оселилися родина баранців. Дітвора, та що там – навіть дорослі просто в захваті від такої «живої» фотолокації.

Інсталяція та святкова фотозона не лишили байдужими лучан – люди фотографуються та діляться світлинами у соцмережах. Помилуватися «живою» шопкою можна буде до Водохреща.

Шопка із живими ягнятами і святкові вогні: частину промислової вулиці у Луцьку перетворили на яскраву локацію
Шопка із живими ягнятами і святкові вогні: частину промислової вулиці у Луцьку перетворили на яскраву локацію
Шопка із живими ягнятами і святкові вогні: частину промислової вулиці у Луцьку перетворили на яскраву локацію
Шопка із живими ягнятами і святкові вогні: частину промислової вулиці у Луцьку перетворили на яскраву локацію
Шопка із живими ягнятами і святкові вогні: частину промислової вулиці у Луцьку перетворили на яскраву локацію


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Теги: «Волиньобленерго», вертеп, шопка
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