Шопка із живими ягнятами і святкові вогні: частину промислової вулиці у Луцьку перетворили на яскраву локацію
Сьогодні, 07:15
Новорічна ялинка та різдвяна шопка, янголи, північні олені та сніговик, яскрава ілюмінація та живий вертеп – такий декор і святкова атмосфера перетворили частину промислової вулиці Єршова на одну із центральних святкових локацій у Луцьку.
Напередодні новорічно-різдвяних свят поблизу Центру обслуговування клієнтів «Волиньобленерго» розмістилися святкові декорації та вертеп, повідомляє пресслужба компанії.
Композицію з дерев'яних фігур біблійних героїв доповнили живими тваринами – тут оселилися родина баранців. Дітвора, та що там – навіть дорослі просто в захваті від такої «живої» фотолокації.
Інсталяція та святкова фотозона не лишили байдужими лучан – люди фотографуються та діляться світлинами у соцмережах. Помилуватися «живою» шопкою можна буде до Водохреща.
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Напередодні новорічно-різдвяних свят поблизу Центру обслуговування клієнтів «Волиньобленерго» розмістилися святкові декорації та вертеп, повідомляє пресслужба компанії.
Композицію з дерев'яних фігур біблійних героїв доповнили живими тваринами – тут оселилися родина баранців. Дітвора, та що там – навіть дорослі просто в захваті від такої «живої» фотолокації.
Інсталяція та святкова фотозона не лишили байдужими лучан – люди фотографуються та діляться світлинами у соцмережах. Помилуватися «живою» шопкою можна буде до Водохреща.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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