У Києві жінці перед Новим роком під квартиру підкинули немовля
Сьогодні, 16:16
У Оболонському районі Києва жінка на порозі своєї квартири знайшла немовля. Надзвичайна подія сталася ввечері 30 грудня.
Про це сьогодні, 31 грудня, повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" в Facebook, - пише ТСН.
"У Оболонському районі учора увечері жінка на порозі своєї квартири знайшла згорточок з немовлям. Викликана бригада ЕМД констатувала, що дитя після операції і йому потрібна медична допомога", - розповіли у відомстві.
Дитину госпіталізували до Національної дитячої лікарні “Охмадит”. Наразі про стан немовляти нічого не повідомляють
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Про це сьогодні, 31 грудня, повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" в Facebook, - пише ТСН.
"У Оболонському районі учора увечері жінка на порозі своєї квартири знайшла згорточок з немовлям. Викликана бригада ЕМД констатувала, що дитя після операції і йому потрібна медична допомога", - розповіли у відомстві.
Дитину госпіталізували до Національної дитячої лікарні “Охмадит”. Наразі про стан немовляти нічого не повідомляють
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