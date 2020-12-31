Автобус учасників АТО, якого невідомі розмалювали нецензурними написами у Ківерцях, зберігатиме підприємець

невідомі розмалювали автобус, на якому волиняни брали участь у бойових діях на Сході України. Після нового року автобус перевезуть на територію приватного підприємця, де він зберігатиметься, доки територію не огородять.



Про це Оксана Сущук.



Пізніше, із її слів, музейний експонат повернуть на місце до музею.



Автобус на території Ківерцівського музею раніше належав першому батальйону територіальної оборони Волинь, який сформували у 2014-му році. Нині він на балансі музею, стоїть тут впродовж року, – зазначила директорка Оксана Сущук.



Музейниця зауважила: нищити експонат почали відразу, як автобус сюди доставили – орієнтовно рік тому, зверталися у поліцію. Зі слів Оксани Сущук, правоохоронці пропонували укласти договір про охорону, проте грошей на це немає. Територія музею не огороджена, для встановлення паркану треба майже 50 тисяч гривень, – каже Оксана Сущук.



Автобус привіз у музей Начальник гуманітарного відділу Ківерцівської міської ради Микола Грибук Каже: у 2014 році з Ківерцівського району повезли в зону бойових дій чотири автобуси, торік їх повернули, три були на ходу, один не підлягав ремонту. Його вирішили зберегти, як пам'ятку.



На місце нищення автобусу приїжджала поліція, – повідомив керівник районного відділу Олег Бончак. Із його слів, подію зареєстрували за зверненням директора музею. "Зараз нами забезпечується охорона порядку до моменту вивезення його в місце, де він буде розміщений, як музейний експонат", – наголосив правоохоронець.



У бюджеті Ківерцівської громади 2021 року кошти на встановлення паркану на території музею не заклали, розповів Суспільному міський голова Олександр Ковальчук. Каже: огорожу зроблять власними силами, а лісівники дадуть деревину, комунальники встановлять паркан.



Директорка музею розповіла: на цьому автобусі видно пошкодження під час бойових дій. Також є обстріли від граду та стрілецької зброї. Із її слів, цей транспортний засіб – артефакт, який розповідає про події, які нині відбуваються на Сході України. Додає: автобус розмальований повністю, всередині є глумливі надписи, знищені сидіння та пошкоджений корпус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському краєзнавчому музеїу бойових діях на Сході України. Після нового року автобус перевезуть на територію приватного підприємця, де він зберігатиметься, доки територію не огородять.Про це розповідає директорка музеюПізніше, із її слів, музейний експонат повернуть на місце до музею.Автобус на території Ківерцівського музею раніше належав першому батальйону територіальної оборони Волинь, який сформували у 2014-му році. Нині він на балансі музею, стоїть тут впродовж року, – зазначила директорка Оксана Сущук.Музейниця зауважила: нищити експонат почали відразу, як автобус сюди доставили – орієнтовно рік тому, зверталися у поліцію. Зі слів Оксани Сущук, правоохоронці пропонували укласти договір про охорону, проте грошей на це немає. Територія музею не огороджена, для встановлення паркану треба майже 50 тисяч гривень, – каже Оксана Сущук.Автобус привіз у музей Начальник гуманітарного відділу Ківерцівської міської ради Микола Грибук Каже: у 2014 році з Ківерцівського району повезли в зону бойових дій чотири автобуси, торік їх повернули, три були на ходу, один не підлягав ремонту. Його вирішили зберегти, як пам'ятку.На місце нищення автобусу приїжджала поліція, – повідомив керівник районного відділу Олег Бончак. Із його слів, подію зареєстрували за зверненням директора музею. "Зараз нами забезпечується охорона порядку до моменту вивезення його в місце, де він буде розміщений, як музейний експонат", – наголосив правоохоронець.У бюджеті Ківерцівської громади 2021 року кошти на встановлення паркану на території музею не заклали, розповів Суспільному міський голова Олександр Ковальчук. Каже: огорожу зроблять власними силами, а лісівники дадуть деревину, комунальники встановлять паркан.Директорка музею розповіла: на цьому автобусі видно пошкодження під час бойових дій. Також є обстріли від граду та стрілецької зброї. Із її слів, цей транспортний засіб – артефакт, який розповідає про події, які нині відбуваються на Сході України. Додає: автобус розмальований повністю, всередині є глумливі надписи, знищені сидіння та пошкоджений корпус.

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