На період свят волинські рятувальники посилено нестимуть службу
Сьогодні, 08:24
На період відзначення новорічних свят підрозділи Управління ДСНС України у Волинській області переходять на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
Про це повідомляють на сайті У ДСНС України у Волинській області.
Зокрема, щоденно на бойове чергування в підрозділах служби «101» пожежно-рятувальних підрозділів Управління ДСНС у Волинській області заступатимуть близько 180-и рятувальників, 41 одиниця техніки. В оперативному резерві щодоби перебуває близько 130-и чоловік особового складу, півсотні одиниць основної та спеціальної, а також допоміжної техніки – ці сили і засоби можуть бути залучені до ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій у разі ускладнення обстановки.
Організували взаємодію з місцевими органами влади, Головним управлінням Національної поліції України, службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об’єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення новорічних святкувань та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій. Здійснюється моніторинг пожежної обстановки в області загалом і на об’єктах з масовим перебуванням людей зокрема.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті У ДСНС України у Волинській області.
Зокрема, щоденно на бойове чергування в підрозділах служби «101» пожежно-рятувальних підрозділів Управління ДСНС у Волинській області заступатимуть близько 180-и рятувальників, 41 одиниця техніки. В оперативному резерві щодоби перебуває близько 130-и чоловік особового складу, півсотні одиниць основної та спеціальної, а також допоміжної техніки – ці сили і засоби можуть бути залучені до ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій у разі ускладнення обстановки.
Організували взаємодію з місцевими органами влади, Головним управлінням Національної поліції України, службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об’єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення новорічних святкувань та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій. Здійснюється моніторинг пожежної обстановки в області загалом і на об’єктах з масовим перебуванням людей зокрема.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На період свят волинські рятувальники посилено нестимуть службу
Сьогодні, 08:24
Шопка із живими ягнятами і святкові вогні: частину промислової вулиці у Луцьку перетворили на яскраву локацію
Сьогодні, 07:15
В Україну прибули 225 тисяч COVID-тестів на антиген
Сьогодні, 06:17
У волинському музеї покажуть виставку, присвячену полку «А3OB»
Сьогодні, 05:08