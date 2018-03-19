На період свят волинські рятувальники посилено нестимуть службу





Про це повідомляють



Зокрема, щоденно на бойове чергування в підрозділах служби «101» пожежно-рятувальних підрозділів Управління ДСНС у Волинській області заступатимуть близько 180-и рятувальників, 41 одиниця техніки. В оперативному резерві щодоби перебуває близько 130-и чоловік особового складу, півсотні одиниць основної та спеціальної, а також допоміжної техніки – ці сили і засоби можуть бути залучені до ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій у разі ускладнення обстановки.



Організували взаємодію з місцевими органами влади, Головним управлінням Національної поліції України, службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об’єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення новорічних святкувань та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій. Здійснюється моніторинг пожежної обстановки в області загалом і на об’єктах з масовим перебуванням людей зокрема.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На період відзначення новорічних свят підрозділи Управління ДСНС України у Волинській області переходять на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.Про це повідомляють на сайті У ДСНС України у Волинській області.Зокрема, щоденно на бойове чергування в підрозділах служби «101» пожежно-рятувальних підрозділів Управління ДСНС у Волинській області заступатимуть близько 180-и рятувальників, 41 одиниця техніки. В оперативному резерві щодоби перебуває близько 130-и чоловік особового складу, півсотні одиниць основної та спеціальної, а також допоміжної техніки – ці сили і засоби можуть бути залучені до ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій у разі ускладнення обстановки.Організували взаємодію з місцевими органами влади, Головним управлінням Національної поліції України, службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об’єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення новорічних святкувань та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій. Здійснюється моніторинг пожежної обстановки в області загалом і на об’єктах з масовим перебуванням людей зокрема.

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