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Членам сімей загиблих волинян-військовослужбовців вручили новорічні подарунки

Членам сімей загиблих волинян-військовослужбовців вручили новорічні подарунки
У Володимирі-Волинському членам сімей загиблих військовослужбовців вручили новорічні подарунки.

Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Напередодні свята Нового року в.о. начальника управління соціального захисту населення міськвиконкому Володимир Коломий спільно з директором Володимир-Волинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Вікторією Юхимюк вручили новорічні подарунки дітям, членам сімей загиблих військовослужбовців.

Вісімнадцять святкових пакунків передали від імені голови Волинської обласної держадміністрації Юрія Погуляйка.


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Теги: Володимир-Волинський, подарунки, військовослужбовці
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