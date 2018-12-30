Членам сімей загиблих волинян-військовослужбовців вручили новорічні подарунки





Про це інформують на сайті



Напередодні свята Нового року в.о. начальника управління соціального захисту населення міськвиконкому Володимир Коломий спільно з директором Володимир-Волинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Вікторією Юхимюк вручили новорічні подарунки дітям, членам сімей загиблих військовослужбовців.



Вісімнадцять святкових пакунків передали від імені голови Волинської обласної держадміністрації Юрія Погуляйка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському членам сімей загиблих військовослужбовців вручили новорічні подарунки.Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради Напередодні свята Нового року в.о. начальника управління соціального захисту населення міськвиконкомуспільно з директором Володимир-Волинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молодівручили новорічні подарунки дітям, членам сімей загиблих військовослужбовців.Вісімнадцять святкових пакунків передали від імені голови Волинської обласної держадміністрації

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