1 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян з Новим роком!
А особливі вітання цього дня для іменинників, яких на Волині 1 січня немало.
День народження сьогодні святкує народний артист України Валерій Маренич (на фото).
Також особисте свято відзначає журналіст Микола Генсецький, поет, член Національної спілки письменників України Ігор Павлюк та проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації ВНУ ім. Лесі Українки Світлана Гаврилюк, старший викладач кафедри нової та новітньої історії України ВНУ ім. Лесі Українки Лариса Годик-Понедельник, громадський діяч Володимир Шаповал, головний режисер Волинського академічного українського облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко і письменниця Еля Форманюк.
За православним календарем 1 січня іменини відзначають ті, кого назвали Григорій та Ілля.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків зі святами і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині!
1 січня 1945 року Луцьку педагогічну школу реорганізували у Луцьке педагогічне училище (зараз Луцький педагогічний коледж).
20 років тому – 1992-го – газету «Радянська Волинь» перейменували на «Волинь» (зараз «Волинь-нова»).
Цього ж дня жителі Волині отримали можливість переглянути першу передачу місцевого телебачення. З цього часу на першій програмі телебачення щодня по півгодини почали виходити волинські передачі.
1 січня 1994 року вийшов перший номер шацької районної газети «Шацький край».
А у 1997 році - вперше у Нововолинську побачила світ газета «Наше місто».
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А особливі вітання цього дня для іменинників, яких на Волині 1 січня немало.
День народження сьогодні святкує народний артист України Валерій Маренич (на фото).
Також особисте свято відзначає журналіст Микола Генсецький, поет, член Національної спілки письменників України Ігор Павлюк та проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації ВНУ ім. Лесі Українки Світлана Гаврилюк, старший викладач кафедри нової та новітньої історії України ВНУ ім. Лесі Українки Лариса Годик-Понедельник, громадський діяч Володимир Шаповал, головний режисер Волинського академічного українського облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко і письменниця Еля Форманюк.
За православним календарем 1 січня іменини відзначають ті, кого назвали Григорій та Ілля.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків зі святами і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині!
1 січня 1945 року Луцьку педагогічну школу реорганізували у Луцьке педагогічне училище (зараз Луцький педагогічний коледж).
20 років тому – 1992-го – газету «Радянська Волинь» перейменували на «Волинь» (зараз «Волинь-нова»).
Цього ж дня жителі Волині отримали можливість переглянути першу передачу місцевого телебачення. З цього часу на першій програмі телебачення щодня по півгодини почали виходити волинські передачі.
1 січня 1994 року вийшов перший номер шацької районної газети «Шацький край».
А у 1997 році - вперше у Нововолинську побачила світ газета «Наше місто».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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