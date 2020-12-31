Окупанти на Донбасі в останній день року порушили «тишу» біля Старогнатівки





Про це повідомляє



"Одне порушення припинення вогню зафіксували поблизу населеного пункту Старогнатівка, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут збройні формування Російської Федерації здійснили декілька провокативних пострілів в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.



Серед українських військових бойових втрат і поранень немає.



Представників ОБСЄ повідомили про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 31 грудня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.Про це повідомляє пресслужба Штабу ООС "Одне порушення припинення вогню зафіксували поблизу населеного пункту Старогнатівка, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут збройні формування Російської Федерації здійснили декілька провокативних пострілів в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.Серед українських військових бойових втрат і поранень немає.Представників ОБСЄ повідомили про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК.

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