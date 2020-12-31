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Окупанти на Донбасі в останній день року порушили «тишу» біля Старогнатівки

Окупанти на Донбасі в останній день року порушили «тишу» біля Старогнатівки
У четвер, 31 грудня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба Штабу ООС.

"Одне порушення припинення вогню зафіксували поблизу населеного пункту Старогнатівка, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут збройні формування Російської Федерації здійснили декілька провокативних пострілів в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Серед українських військових бойових втрат і поранень немає.

Представників ОБСЄ повідомили про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК.

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Теги: штаб ООС, режим тиші
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