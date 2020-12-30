У Краматорську водії зробили ефектну автоялинку. ВІДЕО
Сьогодні, 03:11
Автомобілісти Краматорська влаштували біля торгового центру передноворічний флешмоб, в ході якого їм вдалося збудувати автоялинку.
Новорічний флешмоб підтримали більше 150 автомобілістів, повідомляє Еспресо.
Організаторами акції виступили автоклуб Time Attaсk і інтернет-співтовариство "На дорогах Краматорська". Особливо ефектно "автоялинка" виглядала з висоти, звідки її зняли коптером.
Нагадаємо, що 30 грудня подібний флешмоб зробили і луцькі автомобілісти.
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Новорічний флешмоб підтримали більше 150 автомобілістів, повідомляє Еспресо.
Організаторами акції виступили автоклуб Time Attaсk і інтернет-співтовариство "На дорогах Краматорська". Особливо ефектно "автоялинка" виглядала з висоти, звідки її зняли коптером.
Нагадаємо, що 30 грудня подібний флешмоб зробили і луцькі автомобілісти.
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