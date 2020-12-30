вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Краматорську водії зробили ефектну автоялинку. ВІДЕО

У Краматорську водії зробили ефектну автоялинку. ВІДЕО
Автомобілісти Краматорська влаштували біля торгового центру передноворічний флешмоб, в ході якого їм вдалося збудувати автоялинку.

Новорічний флешмоб підтримали більше 150 автомобілістів, повідомляє Еспресо.

Організаторами акції виступили автоклуб Time Attaсk і інтернет-співтовариство "На дорогах Краматорська". Особливо ефектно "автоялинка" виглядала з висоти, звідки її зняли коптером.



Нагадаємо, що 30 грудня подібний флешмоб зробили і луцькі автомобілісти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автомобілісти, ялинка, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як отримувати задоволення від їжі і не переїдати: поради луцької лікарки
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У Краматорську водії зробили ефектну автоялинку. ВІДЕО
Сьогодні, 03:11
Членам сімей загиблих волинян-військовослужбовців вручили новорічні подарунки
Сьогодні, 02:30
Окупанти на Донбасі в останній день року порушили «тишу» біля Старогнатівки
Сьогодні, 01:29
Автобус учасників АТО, якого невідомі розмалювали нецензурними написами у Ківерцях, зберігатиме підприємець
Сьогодні, 00:33
1 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Луцькі автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО, ВІДЕО Луцькі автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО, ВІДЕО
30 грудень, 2020, 21:31
У Рожищі кравець створив оригінальне плаття-ялинку. ФОТО У Рожищі кравець створив оригінальне плаття-ялинку. ФОТО
31 грудень, 2020, 16:02
На Рівненщині у гаражі вщент згоріли три автівки На Рівненщині у гаражі вщент згоріли три автівки
31 грудень, 2020, 14:48
На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче» під час руху загорілась автівка На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче» під час руху загорілась автівка
30 грудень, 2020, 13:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Краматорську водії зробили ефектну автоялинку. ВІДЕО
Сьогодні, 03:11
 0
Членам сімей загиблих волинян-військовослужбовців вручили новорічні подарунки
Сьогодні, 02:30
 0
Окупанти на Донбасі в останній день року порушили «тишу» біля Старогнатівки
Сьогодні, 01:29
 0
Автобус учасників АТО, якого невідомі розмалювали нецензурними написами у Ківерцях, зберігатиме підприємець
Сьогодні, 00:33
 0
1 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8