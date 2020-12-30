У Краматорську водії зробили ефектну автоялинку. ВІДЕО





Новорічний флешмоб підтримали більше 150 автомобілістів, повідомляє



Організаторами акції виступили автоклуб Time Attaсk і інтернет-співтовариство "На дорогах Краматорська". Особливо ефектно "автоялинка" виглядала з висоти, звідки її зняли коптером.







Нагадаємо, що 30 грудня подібний флешмоб зробили і

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автомобілісти Краматорська влаштували біля торгового центру передноворічний флешмоб, в ході якого їм вдалося збудувати автоялинку.Новорічний флешмоб підтримали більше 150 автомобілістів, повідомляє Еспресо Організаторами акції виступили автоклуб Time Attaсk і інтернет-співтовариство "На дорогах Краматорська". Особливо ефектно "автоялинка" виглядала з висоти, звідки її зняли коптером.Нагадаємо, що 30 грудня подібний флешмоб зробили і луцькі автомобілісти

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