У волинському музеї покажуть виставку, присвячену полку «А3OB»





Як розповіла Мирослава Мороз, експозицію всі охочі матимуть змогу переглянути із наступного року, після новорічно-різдвяних свят. Із її слів, раніше у музею не було матеріалів щодо полку "Азов" для цієї експозиції.



Громадський діяч, доброволець полку "АЗОВ" Олександр Філон розповів Суспільному, що ініціатором виставки стали представники місцевого осередку "Національного Корпусу" та полку "АЗОВ".



"Хотіли зробити таку виставку ще напередодні дня Захисника України, але не встигли. Як тільки все було готово, ми одразу зв'язалися із працівниками музею, які пізніше прийняли експонати", – каже ковельчанин.



Військові передали до музею штандарт (відзнаку) підрозділу, фотографії ковельчан, які в складі полку воювали на Сході України, та інші військові експонати, зокрема, осколки від градів та частини мінометів.



У Нацкорпусі кажуть: ковельчани у складі полку "А30B" брали участь у війні на Сході України з 2014-го року, а саме: у звільнення Маріуполя та Мар'їнки, обороні Маріуполя, Широкинській наступальній операції, бої на Світлодарській дузі та інших військових операціях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському історичному музеї представлять виставку, присвячену формуванню Національної гвардії України – полку "А3OB". Військові експонати доповнять уже діючу виставку про Революцію Гідності та бойові дії на Сході України.Як розповіла Суспільному головний зберігач фондів музею, експозицію всі охочі матимуть змогу переглянути із наступного року, після новорічно-різдвяних свят. Із її слів, раніше у музею не було матеріалів щодо полку "Азов" для цієї експозиції.Громадський діяч, доброволець полку "АЗОВ"розповів Суспільному, що ініціатором виставки стали представники місцевого осередку "Національного Корпусу" та полку "АЗОВ"."Хотіли зробити таку виставку ще напередодні дня Захисника України, але не встигли. Як тільки все було готово, ми одразу зв'язалися із працівниками музею, які пізніше прийняли експонати", – каже ковельчанин.Військові передали до музею штандарт (відзнаку) підрозділу, фотографії ковельчан, які в складі полку воювали на Сході України, та інші військові експонати, зокрема, осколки від градів та частини мінометів.У Нацкорпусі кажуть: ковельчани у складі полку "А30B" брали участь у війні на Сході України з 2014-го року, а саме: у звільнення Маріуполя та Мар'їнки, обороні Маріуполя, Широкинській наступальній операції, бої на Світлодарській дузі та інших військових операціях.

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