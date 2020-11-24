Померла депутатка райради на Волині

Алла Мельник.



Про це виданню



Алла Романівна чимало років очолювала навчальний заклад у селі Зимне, пізніше працювала у районному управлінні освіти, потім була заступником голови районної ради. На останніх місцевих виборах її облали депутатко районної ради.



Нещодавно Алла Романівна поховала чоловіка.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В останній день 2020 року пішла у засвіти колишня директорка Зимнівської школи та чинна депутатка Володимир-Волинської районної радиПро це виданню Район.Володимир-Волинський стало відомо з власних джерел.Алла Романівна чимало років очолювала навчальний заклад у селі Зимне, пізніше працювала у районному управлінні освіти, потім була заступником голови районної ради. На останніх місцевих виборах її облали депутатко районної ради.Нещодавно Алла Романівна поховала чоловіка.Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким.

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