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Померла депутатка райради на Волині

Померла депутатка райради на Волині
В останній день 2020 року пішла у засвіти колишня директорка Зимнівської школи та чинна депутатка Володимир-Волинської районної ради Алла Мельник.

Про це виданню Район.Володимир-Волинський стало відомо з власних джерел.

Алла Романівна чимало років очолювала навчальний заклад у селі Зимне, пізніше працювала у районному управлінні освіти, потім була заступником голови районної ради. На останніх місцевих виборах її облали депутатко районної ради.

Нещодавно Алла Романівна поховала чоловіка.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким.

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Теги: Алла Мельник, Зимне
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