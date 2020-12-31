За минулу добу на Волині зареєстрували менше 200 випадків коронавірусу і 1 смерть від ускладнень





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.



Інформують, що загальна кількість виявилених за добу випадків територіально розділена так:



• м. Луцьк – 80,

• м. Нововолинськ – 5,

• Володимир-Волинський район – 38,

• Горохівський район – 8,

• Іваничівський район – 2,

• Ківерцівський район — 5,

• Ковельський район – 1,

• Локачинський район – 4,

• Любомльський район –12,

• Любешівський район – 5,

• Луцький район – 15,

• Маневицький район – 5,

• Ратнівський район – 1,

• Рожищенський район – 4,

• Старовижівський район – 1,

• Турійський район – 4,

• Шацький район — 1.



Усього станом на 1 січня в області зареєстрували 33 207 випадків.



Одужали – 28 923 (за останню добу – 318).



Летальні випадки – 516 (за останню добу – 1: в Ковельському районі — 1).



Методом ПЛР всього обстежили 130 838 осіб, за минулу добу — 701 особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 191 випадок захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Інформують, що загальна кількість виявилених за добу випадків територіально розділена так:• м. Луцьк – 80,• м. Нововолинськ – 5,• Володимир-Волинський район – 38,• Горохівський район – 8,• Іваничівський район – 2,• Ківерцівський район — 5,• Ковельський район – 1,• Локачинський район – 4,• Любомльський район –12,• Любешівський район – 5,• Луцький район – 15,• Маневицький район – 5,• Ратнівський район – 1,• Рожищенський район – 4,• Старовижівський район – 1,• Турійський район – 4,• Шацький район — 1.Усього станом на 1 січня в області зареєстрували 33 207 випадків.Одужали – 28 923 (за останню добу – 318).Летальні випадки – 516 (за останню добу – 1: в Ковельському районі — 1).Методом ПЛР всього обстежили 130 838 осіб, за минулу добу — 701 особу.

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