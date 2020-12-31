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За минулу добу на Волині зареєстрували менше 200 випадків коронавірусу і 1 смерть від ускладнень

За минулу добу на Волині зареєстрували менше 200 випадків коронавірусу і 1 смерть від ускладнень
За минулу добу на Волині зареєстрували 191 випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Інформують, що загальна кількість виявилених за добу випадків територіально розділена так:

• м. Луцьк – 80,
• м. Нововолинськ – 5,
• Володимир-Волинський район – 38,
• Горохівський район – 8,
• Іваничівський район – 2,
• Ківерцівський район — 5,
• Ковельський район – 1,
• Локачинський район – 4,
• Любомльський район –12,
• Любешівський район – 5,
• Луцький район – 15,
• Маневицький район – 5,
• Ратнівський район – 1,
• Рожищенський район – 4,
• Старовижівський район – 1,
• Турійський район – 4,
• Шацький район — 1.

Усього станом на 1 січня в області зареєстрували 33 207 випадків.

Одужали – 28 923 (за останню добу – 318).

Летальні випадки – 516 (за останню добу – 1: в Ковельському районі — 1).

Методом ПЛР всього обстежили 130 838 осіб, за минулу добу — 701 особу.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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