За минулу добу на Волині зареєстрували менше 200 випадків коронавірусу і 1 смерть від ускладнень
Сьогодні, 12:00
За минулу добу на Волині зареєстрували 191 випадок захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Інформують, що загальна кількість виявилених за добу випадків територіально розділена так:
• м. Луцьк – 80,
• м. Нововолинськ – 5,
• Володимир-Волинський район – 38,
• Горохівський район – 8,
• Іваничівський район – 2,
• Ківерцівський район — 5,
• Ковельський район – 1,
• Локачинський район – 4,
• Любомльський район –12,
• Любешівський район – 5,
• Луцький район – 15,
• Маневицький район – 5,
• Ратнівський район – 1,
• Рожищенський район – 4,
• Старовижівський район – 1,
• Турійський район – 4,
• Шацький район — 1.
Усього станом на 1 січня в області зареєстрували 33 207 випадків.
Одужали – 28 923 (за останню добу – 318).
Летальні випадки – 516 (за останню добу – 1: в Ковельському районі — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 130 838 осіб, за минулу добу — 701 особу.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Інформують, що загальна кількість виявилених за добу випадків територіально розділена так:
• м. Луцьк – 80,
• м. Нововолинськ – 5,
• Володимир-Волинський район – 38,
• Горохівський район – 8,
• Іваничівський район – 2,
• Ківерцівський район — 5,
• Ковельський район – 1,
• Локачинський район – 4,
• Любомльський район –12,
• Любешівський район – 5,
• Луцький район – 15,
• Маневицький район – 5,
• Ратнівський район – 1,
• Рожищенський район – 4,
• Старовижівський район – 1,
• Турійський район – 4,
• Шацький район — 1.
Усього станом на 1 січня в області зареєстрували 33 207 випадків.
Одужали – 28 923 (за останню добу – 318).
Летальні випадки – 516 (за останню добу – 1: в Ковельському районі — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 130 838 осіб, за минулу добу — 701 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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