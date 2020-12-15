Святкові фотозони, глінтвейн і смаколики: поруч з ТРЦ «ПортCity» – новорічний ярмарок*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Тут – великий вибір зігріваючих напоїв, зокрема – глінтвейн, чай та кава, багато смаколиків, серед яких – запашна випічка.



Відвідувачам пропонують еко-продукцію та снеки, шерстяні речі ля дорослих і дітей, оригінальні сувеніри.



Окрім того, на території ярмарку діють святкові фотозони.



Важливо, що тут точно ніхто не змерзне, адже діють потужні обігрівачі.



Ярмарок працює щодня з 11:00 до 21:00.



Графік роботи у святкові дні:



1.01 - 11:00 - 21:00

6.01 - 11:00 - 19:00

7.01 - 11:00 - 22:00







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