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Святкові фотозони, глінтвейн і смаколики: поруч з ТРЦ «ПортCity» – новорічний ярмарок*

Святкові фотозони, глінтвейн і смаколики: поруч з ТРЦ «ПортCity» – новорічний ярмарок*
На парковці ТРЦ «ПортCity» триває новорічний ярмарок.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Тут – великий вибір зігріваючих напоїв, зокрема – глінтвейн, чай та кава, багато смаколиків, серед яких – запашна випічка.

Відвідувачам пропонують еко-продукцію та снеки, шерстяні речі ля дорослих і дітей, оригінальні сувеніри.

Окрім того, на території ярмарку діють святкові фотозони.

Важливо, що тут точно ніхто не змерзне, адже діють потужні обігрівачі.

Ярмарок працює щодня з 11:00 до 21:00.

Графік роботи у святкові дні:

1.01 - 11:00 - 21:00
6.01 - 11:00 - 19:00
7.01 - 11:00 - 22:00

Святкові фотозони, глінтвейн і смаколики: поруч з ТРЦ «ПортCity» – новорічний ярмарок*
Святкові фотозони, глінтвейн і смаколики: поруч з ТРЦ «ПортCity» – новорічний ярмарок*
Святкові фотозони, глінтвейн і смаколики: поруч з ТРЦ «ПортCity» – новорічний ярмарок*
Святкові фотозони, глінтвейн і смаколики: поруч з ТРЦ «ПортCity» – новорічний ярмарок*


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Теги: ТРЦ «ПортCity», ярмарок
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