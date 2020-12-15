Святкові фотозони, глінтвейн і смаколики: поруч з ТРЦ «ПортCity» – новорічний ярмарок*
Сьогодні, 14:18
На парковці ТРЦ «ПортCity» триває новорічний ярмарок.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тут – великий вибір зігріваючих напоїв, зокрема – глінтвейн, чай та кава, багато смаколиків, серед яких – запашна випічка.
Відвідувачам пропонують еко-продукцію та снеки, шерстяні речі ля дорослих і дітей, оригінальні сувеніри.
Окрім того, на території ярмарку діють святкові фотозони.
Важливо, що тут точно ніхто не змерзне, адже діють потужні обігрівачі.
Ярмарок працює щодня з 11:00 до 21:00.
Графік роботи у святкові дні:
1.01 - 11:00 - 21:00
6.01 - 11:00 - 19:00
7.01 - 11:00 - 22:00
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тут – великий вибір зігріваючих напоїв, зокрема – глінтвейн, чай та кава, багато смаколиків, серед яких – запашна випічка.
Відвідувачам пропонують еко-продукцію та снеки, шерстяні речі ля дорослих і дітей, оригінальні сувеніри.
Окрім того, на території ярмарку діють святкові фотозони.
Важливо, що тут точно ніхто не змерзне, адже діють потужні обігрівачі.
Ярмарок працює щодня з 11:00 до 21:00.
Графік роботи у святкові дні:
1.01 - 11:00 - 21:00
6.01 - 11:00 - 19:00
7.01 - 11:00 - 22:00
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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