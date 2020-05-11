У громаді на Волині пропонують безвідсоткові кредити для старту малинового бізнесу





Про це на Роман Троцюк.



Він зауважив, що нерідко жителі громади їдуть до сусідньої Польщі для збирання врожаю ягідних культур. Натомість тепер виникла можливість створення власного бізнесу з вирощування та продажу малини на території громади.



На території Дубівської громади розміщені підприємства, які займаються замороженням та постачанням за кордон ягідної продукції. Власники холодильного обладнання готові надати безвідсоткові кредитні кошти на два роки для створення малинового бізнесу та отримання консультацій з технології вирощування.



"На території громади є землі різної родючості, а малина не вибаглива до землі. Створення плантацій малини призведе до створення робочих місць в наших селах (достатньо піднімати економіку сусідньої Польщі та працювати на пана варто почати працювати на себе). Виникає можливість створення власного бізнесу не маючи стартового капіталу. З іншого боку підприємство, яке купуватиме продукцію виробників, отримає прибуток та сплатить податки до бюджету громади. Якщо в одному селі цією справою будуть займатися декілька підприємців, то вони зможуть кооперуватися та зменшити транспортні витрати на доставку продукції до переробного підприємства, при більших обсягах продукції виникає можливість вибирати підприємство з переробки з кращою ціною", - написав Роман Троцюк.



Він додав, що готовий провести зустрічі в кожному з зацікавлених сіл Дубівської громади та допомогти втілити ідею в реальний бізнес.



"Погодні умови дозволяють закласти малинову плантацію в даний час, та отримати прибуток вже в 2021 році", - резюмував голова громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дубівській громаді, що у Ковельському районі, готові надати безвідсоткові кредити на два роки для тих, хто має бажання розпочати малиновий бізнес.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник громадиВін зауважив, що нерідко жителі громади їдуть до сусідньої Польщі для збирання врожаю ягідних культур. Натомість тепер виникла можливість створення власного бізнесу з вирощування та продажу малини на території громади.На території Дубівської громади розміщені підприємства, які займаються замороженням та постачанням за кордон ягідної продукції. Власники холодильного обладнання готові надати безвідсоткові кредитні кошти на два роки для створення малинового бізнесу та отримання консультацій з технології вирощування."На території громади є землі різної родючості, а малина не вибаглива до землі. Створення плантацій малини призведе до створення робочих місць в наших селах (достатньо піднімати економіку сусідньої Польщі та працювати на пана варто почати працювати на себе). Виникає можливість створення власного бізнесу не маючи стартового капіталу. З іншого боку підприємство, яке купуватиме продукцію виробників, отримає прибуток та сплатить податки до бюджету громади. Якщо в одному селі цією справою будуть займатися декілька підприємців, то вони зможуть кооперуватися та зменшити транспортні витрати на доставку продукції до переробного підприємства, при більших обсягах продукції виникає можливість вибирати підприємство з переробки з кращою ціною", - написав Роман Троцюк.Він додав, що готовий провести зустрічі в кожному з зацікавлених сіл Дубівської громади та допомогти втілити ідею в реальний бізнес."Погодні умови дозволяють закласти малинову плантацію в даний час, та отримати прибуток вже в 2021 році", - резюмував голова громади.

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