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П’яний чоловік вкрав з лікарні на Волині ходунки для людей з інвалідністю

П’яний чоловік вкрав з лікарні на Волині ходунки для людей з інвалідністю
У Заболоттівській районній лікарні нетверезий чоловік вкрав із коридору ходунки для людей з інвалідністю.

Подія сталася ще 28 вересня 2020 року, але вирок чоловікові днями виніс Ковельський міськрайонний суд.

У вироку йдеться про те, що чоловік скористався відсутністю працівників лікувального закладу і таємно викрав інвалідні ходунки, вартістю 1167 гривень 67 копійок, що вже були у використанні.

Про обвинуваченого повідомляють, що він уродженець Чернігівської області, має на утриманні сина з інвалідністю.

Свою вину чоловік визнав й щиро розкаявся.

Суд же призначив йому покарання – 120 годин громадських робіт.

Зображення ілюстративне

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Теги: ходунки, кражідка, Заболоття
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