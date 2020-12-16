П’яний чоловік вкрав з лікарні на Волині ходунки для людей з інвалідністю

У Заболоттівській районній лікарні нетверезий чоловік вкрав із коридору ходунки для людей з інвалідністю.Подія сталася ще 28 вересня 2020 року, але вирок чоловікові днями виніс Ковельський міськрайонний суд.У вироку йдеться про те, що чоловік скористався відсутністю працівників лікувального закладу і таємно викрав інвалідні ходунки, вартістю 1167 гривень 67 копійок, що вже були у використанні.Про обвинуваченого повідомляють, що він уродженець Чернігівської області, має на утриманні сина з інвалідністю.Свою вину чоловік визнав й щиро розкаявся.Суд же призначив йому покарання – 120 годин громадських робіт.