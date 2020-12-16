П’яний чоловік вкрав з лікарні на Волині ходунки для людей з інвалідністю
Сьогодні, 17:07
У Заболоттівській районній лікарні нетверезий чоловік вкрав із коридору ходунки для людей з інвалідністю.
Подія сталася ще 28 вересня 2020 року, але вирок чоловікові днями виніс Ковельський міськрайонний суд.
У вироку йдеться про те, що чоловік скористався відсутністю працівників лікувального закладу і таємно викрав інвалідні ходунки, вартістю 1167 гривень 67 копійок, що вже були у використанні.
Про обвинуваченого повідомляють, що він уродженець Чернігівської області, має на утриманні сина з інвалідністю.
Свою вину чоловік визнав й щиро розкаявся.
Суд же призначив йому покарання – 120 годин громадських робіт.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Подія сталася ще 28 вересня 2020 року, але вирок чоловікові днями виніс Ковельський міськрайонний суд.
У вироку йдеться про те, що чоловік скористався відсутністю працівників лікувального закладу і таємно викрав інвалідні ходунки, вартістю 1167 гривень 67 копійок, що вже були у використанні.
Про обвинуваченого повідомляють, що він уродженець Чернігівської області, має на утриманні сина з інвалідністю.
Свою вину чоловік визнав й щиро розкаявся.
Суд же призначив йому покарання – 120 годин громадських робіт.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
П’яний чоловік вкрав з лікарні на Волині ходунки для людей з інвалідністю
Сьогодні, 17:07
105 викликів: як минула новорічна ніч для волинських патрульних
Сьогодні, 15:46
Святкові фотозони, глінтвейн і смаколики: поруч з ТРЦ «ПортCity» – новорічний ярмарок*
Сьогодні, 14:18
Померла депутатка райради на Волині
Сьогодні, 13:58