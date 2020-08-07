Рекорди областей у 2020-му: чим відзначилася Волинь





Публікацію про це створило видання



Вінницька область. Якщо у минулі роки область очолювала рейтинг регіонів, де найлегше вести бізнес, а також була попереду за кількістю підписаних декларацій із сімейним лікарем, то в 2020 році найбільш разючі досягнення зафіксували в агросфері, що теж немало, адже ця галузь найбільш динамічно розвивається в Україні попри економічну кризу та кризу через коронавірус.



Саме на Вінничині зібрали найбільший урожай картоплі (1,9 млн т) та цукрового буряку (1,7 млн т).



У Волинській області вже кілька років поспіль виділяються найбільші посівні площі під врожай тритикале – гібриду пшениці та жита.



Також Волинь стала лідером секторального рейтингу євроінтеграції «Євромапа України-2» у сфері «Комунікація євроінтеграції».



Дніпропетровська область посіла перше місце за обсягом капітальних інвестицій, які склали 35,1 млрд грн. Якщо розкинути цю суму на одну особу, то на кожного жителя області припадає 11 тис. грн капіталовкладень.



Оскільки область промислова, то не дивно, що на кінець 2020 року вона має найбільші обсяги експорту товарів (на 6,2 млрд грн).



Уже кілька років поспіль саме на Дніпропетровщині зводять найбільшу кількість домашніх сонячних електростанцій або домашніх СЕС. Загалом в регіоні вже побудували 3 776 домашніх сонячних станцій.



Донецька область стала лідером із реалізації державної програми «Велике будівництво». Протягом року в області побудовано та реконструйовано 5 дитсадків, 5 шкіл, 5 стадіонів.



Житомирська область відзначилася в кількох напрямках. У регіоні зібрали найбільший урожай вівса (97,9 тис. т) та гречки (18,3 тис. т). Також Житомирщина стала лідером у секторальному рейтингу євроінтеграції «Євромапа України-2» у сфері «Екологічна та енергетична політика», набравши 32 бали з 49 можливих.



У Закарпатській області відремонтовано найбільше доріг в рамках програми «Велике будівництво». Загалом протягом року встигли відновити близько 300 км доріг.



У Запорізькій області зібрали найбільший урожай гороху – 120,2 тис. т.



Івано-Франківська область стала лідером за рівнем забезпечення госпітальної бази, який становить 21,2% забезпечення на 10 тис. населення. В умовах епідемії коронавірусу такому показнику можуть позаздрити всі області.



Київська область може похвалитися найбільшою кількістю новостворених місць у дитсадках. Міносвіти повідомило, що загалом в країні вдалося створити 12 тис. 151 додаткових місць.



На Київщині за рік до садочка змогли піти 2 тис. 745 малюків; у Києві – 2 тис. 240; у Львівській області – 884; у Донецькій – 802; у Харківській – 784; в Одеській області – 705 дітей.



Окрім того Київська, Вінницька та Львівська області стали лідерами в Україні за відсотком мешканців, які уже уклали декларації із сімейними лікарями.



На Київщині практично 9 із 10 мешканців уже мають декларації із сімейними лікарям – такий документ підписали 88,9% усіх мешканців області.



Кіровоградська область створила найбільшу кількість опорних шкіл – 80 навчальних закладів.



Також область відзначилася найменшою кількістю зафіксованих випадків захворювання на COVID-19 – 8 234 особи (станом на 29 грудня 2020 року) та найменшою кількістю летальних випадків від COVID-19 (244 особи).



У Луганській області сталася найменша кількість ДТП – протягом року зафіксовано 792 випадки.



Львівська область стала лідером рейтингу євроінтеграції «Євромапа України-2», набравши 228 балів із 342 можливих. Також область перемогла в конкурсі секторальної підтримки проєктів регіонального розвитку, запропонувавши понад 70 проєктів.



Крім того, на Львівщині найкраще впоралися з освоєнням коштів дотації на утримання корів. Загалом 50 фермерських господарств отримали 6,5 млн грн на утримання 1 296 корів.



Миколаївська область тішить найбільшим збором урожаю ячменю, який становив 838 тис. т.



Одеська область створила найбільше об’єднаних територіальних громад – 91 ОТГ.



У регіоні протягом року компенсовано найбільше кредитів в рамках програми «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів у 2020 року». Загалом позик компенсували на 91,6 млн грн.



Також область надала найбільші обсяги експортних послуг (на 197,2 млн грн).



Полтавська область відзначилася тим, що виробила найбільше молока – 681,3 тис. т.



Рівненська область стала лідером в опрацюванні звернень громадян щодо COVID-19 за єдиним всеукраїнським номером 0-800-60-20-19. Переважну більшість дзвінків скеровують до обладміністрацій, де вже надають детальну відповідь кожному, хто зателефонував.



Найчастіше люди цікавилися, де можна пройти діагностику та зробити тест. Також запитували про амбулаторне лікування, алгоритм проходження самоізоляції, підписання декларацій з лікарями первинної ланки.



Сумська область встановила аграрні рекорди – індекс сільськогосподарської продукції в регіоні за підсумками січня-листопада 2020 року склав 103,6% до відповідного періоду попереднього року. Теж саме стосується показників в сільськогосподарських підприємствах області – 104,9% та господарствах населення – 99,2%.



У Тернопільській області зафіксували найшвидші терміни проведення тестування на наявність COVID-19. Середня тривалість тестування становить 0,8 дня.



Харківська область стала лідером з освоєння коштів Дорожнього фонду (96,2%), і як наслідок, протягом року в регіоні найбільше доріг було введено в експлуатацію. Йдеться про 261,6 км оновлених шляхів.



Також в області зібрали найбільший урожай пшениці – 2,7 млн т.



Херсонська область традиційно отримала найбільший врожай овочів (1,2 млн т) та рису (37,9 тис. т).



Хмельницька область встановила рекорд із найбільших посівних площ під сою (131,5 тис. га) та квасолю (6,4 тис. га).



У Чернівецькій області найпунктуальніше платять зарплату. Станом на 29 грудня 2020 року заборгованість становила 3,9 млн грн., що є найнижчим показником по країні.



Чернігівська область зібрала найбільший урожай кукурудзи – 3,9 млн т.



Черкаська область стала першою серед інших регіонів, де розробили ландшафтне планування територій для їхнього відновлення. Йдеться про розрахунок балансу між економічним впливом людини на довкілля та його збереженням.



У пілотному проєкті, зокрема, враховано проблему деградації ґрунтів, яка характерна для всієї території України.

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Журналісти підготували інформаці про те, чим кожна область України відзначилася у 2020 році.Публікацію про це створило видання «Слово і діло» Якщо у минулі роки область очолювала рейтинг регіонів, де найлегше вести бізнес, а також була попереду за кількістю підписаних декларацій із сімейним лікарем, то в 2020 році найбільш разючі досягнення зафіксували в агросфері, що теж немало, адже ця галузь найбільш динамічно розвивається в Україні попри економічну кризу та кризу через коронавірус.Саме на Вінничині зібрали найбільший урожай картоплі (1,9 млн т) та цукрового буряку (1,7 млн т).вже кілька років поспіль виділяються найбільші посівні площі під врожай тритикале – гібриду пшениці та жита.Також Волинь стала лідером секторального рейтингу євроінтеграції «Євромапа України-2» у сфері «Комунікація євроінтеграції».посіла перше місце за обсягом капітальних інвестицій, які склали 35,1 млрд грн. Якщо розкинути цю суму на одну особу, то на кожного жителя області припадає 11 тис. грн капіталовкладень.Оскільки область промислова, то не дивно, що на кінець 2020 року вона має найбільші обсяги експорту товарів (на 6,2 млрд грн).Уже кілька років поспіль саме на Дніпропетровщині зводять найбільшу кількість домашніх сонячних електростанцій або домашніх СЕС. Загалом в регіоні вже побудували 3 776 домашніх сонячних станцій.стала лідером із реалізації державної програми «Велике будівництво». Протягом року в області побудовано та реконструйовано 5 дитсадків, 5 шкіл, 5 стадіонів.відзначилася в кількох напрямках. У регіоні зібрали найбільший урожай вівса (97,9 тис. т) та гречки (18,3 тис. т). Також Житомирщина стала лідером у секторальному рейтингу євроінтеграції «Євромапа України-2» у сфері «Екологічна та енергетична політика», набравши 32 бали з 49 можливих.відремонтовано найбільше доріг в рамках програми «Велике будівництво». Загалом протягом року встигли відновити близько 300 км доріг.зібрали найбільший урожай гороху – 120,2 тис. т.область стала лідером за рівнем забезпечення госпітальної бази, який становить 21,2% забезпечення на 10 тис. населення. В умовах епідемії коронавірусу такому показнику можуть позаздрити всі області.може похвалитися найбільшою кількістю новостворених місць у дитсадках. Міносвіти повідомило, що загалом в країні вдалося створити 12 тис. 151 додаткових місць.На Київщині за рік до садочка змогли піти 2 тис. 745 малюків; у Києві – 2 тис. 240; у Львівській області – 884; у Донецькій – 802; у Харківській – 784; в Одеській області – 705 дітей.Окрім того Київська, Вінницька та Львівська області стали лідерами в Україні за відсотком мешканців, які уже уклали декларації із сімейними лікарями.На Київщині практично 9 із 10 мешканців уже мають декларації із сімейними лікарям – такий документ підписали 88,9% усіх мешканців області.створила найбільшу кількість опорних шкіл – 80 навчальних закладів.Також область відзначилася найменшою кількістю зафіксованих випадків захворювання на COVID-19 – 8 234 особи (станом на 29 грудня 2020 року) та найменшою кількістю летальних випадків від COVID-19 (244 особи).сталася найменша кількість ДТП – протягом року зафіксовано 792 випадки.стала лідером рейтингу євроінтеграції «Євромапа України-2», набравши 228 балів із 342 можливих. Також область перемогла в конкурсі секторальної підтримки проєктів регіонального розвитку, запропонувавши понад 70 проєктів.Крім того, на Львівщині найкраще впоралися з освоєнням коштів дотації на утримання корів. Загалом 50 фермерських господарств отримали 6,5 млн грн на утримання 1 296 корів.тішить найбільшим збором урожаю ячменю, який становив 838 тис. т.створила найбільше об’єднаних територіальних громад – 91 ОТГ.У регіоні протягом року компенсовано найбільше кредитів в рамках програми «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів у 2020 року». Загалом позик компенсували на 91,6 млн грн.Також область надала найбільші обсяги експортних послуг (на 197,2 млн грн).відзначилася тим, що виробила найбільше молока – 681,3 тис. т.стала лідером в опрацюванні звернень громадян щодо COVID-19 за єдиним всеукраїнським номером 0-800-60-20-19. Переважну більшість дзвінків скеровують до обладміністрацій, де вже надають детальну відповідь кожному, хто зателефонував.Найчастіше люди цікавилися, де можна пройти діагностику та зробити тест. Також запитували про амбулаторне лікування, алгоритм проходження самоізоляції, підписання декларацій з лікарями первинної ланки.встановила аграрні рекорди – індекс сільськогосподарської продукції в регіоні за підсумками січня-листопада 2020 року склав 103,6% до відповідного періоду попереднього року. Теж саме стосується показників в сільськогосподарських підприємствах області – 104,9% та господарствах населення – 99,2%.зафіксували найшвидші терміни проведення тестування на наявність COVID-19. Середня тривалість тестування становить 0,8 дня.стала лідером з освоєння коштів Дорожнього фонду (96,2%), і як наслідок, протягом року в регіоні найбільше доріг було введено в експлуатацію. Йдеться про 261,6 км оновлених шляхів.Також в області зібрали найбільший урожай пшениці – 2,7 млн т.традиційно отримала найбільший врожай овочів (1,2 млн т) та рису (37,9 тис. т).встановила рекорд із найбільших посівних площ під сою (131,5 тис. га) та квасолю (6,4 тис. га).найпунктуальніше платять зарплату. Станом на 29 грудня 2020 року заборгованість становила 3,9 млн грн., що є найнижчим показником по країні.зібрала найбільший урожай кукурудзи – 3,9 млн т.стала першою серед інших регіонів, де розробили ландшафтне планування територій для їхнього відновлення. Йдеться про розрахунок балансу між економічним впливом людини на довкілля та його збереженням.У пілотному проєкті, зокрема, враховано проблему деградації ґрунтів, яка характерна для всієї території України.

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