У Ковелі Mercedes влетів у дерево й «завис» на тротуарі





Про це з посиланням на очевидців повідомляє



Аварія за участі легковика Mercedes на литовських номерах сталася на вулиці Володимирській.



Зі слів свідків, винуватець автопригоди був настільки п’яний, що ледве стояв на ногах. Як видно зі світлини, його автівка знесла дерево і вилетіла на тротуар, зазнавши механічних пошкоджень.



На місці працювала патрульна поліція. Всі інші деталі ДТП наразі невідомі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перша в місті Ковелі дорожньо-транспортна пригода у 2021 році трапилася вже вранці 1 січня.Про це з посиланням на очевидців повідомляє «Ковель медіа» Аварія за участі легковика Mercedes на литовських номерах сталася на вулиці Володимирській.Зі слів свідків, винуватець автопригоди був настільки п’яний, що ледве стояв на ногах. Як видно зі світлини, його автівка знесла дерево і вилетіла на тротуар, зазнавши механічних пошкоджень.На місці працювала патрульна поліція. Всі інші деталі ДТП наразі невідомі.

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