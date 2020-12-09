На Волині 40-річний чоловік вкоротив собі віку





Про це



Так, напередодні Нового року, 31 грудня, закінчив життя самогубством 40-річний чоловік. За даними джерела, повісився він у власному будинку, згодом тіло виявив його брат.



Відомо, що чоловік був безробітним та, за словами односельчан, зловживав алкоголем.



Факт самогубства у коментарі “Волинь.Правді” підтвердила речниця поліції Волині Ольга Бузулук. Вона сказала, що повідомлення у правоохоронні органи надійшло близько 16:00. Наразі обставини смерті волинянина встановлюються.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У смт. Олика Ківерцівського району повісився чоловік.Про це “Волинь.Правді” стало відомо із власних джерел.Так, напередодні Нового року, 31 грудня, закінчив життя самогубством 40-річний чоловік. За даними джерела, повісився він у власному будинку, згодом тіло виявив його брат.Відомо, що чоловік був безробітним та, за словами односельчан, зловживав алкоголем.Факт самогубства у коментарі “Волинь.Правді” підтвердила речниця поліції Волині Ольга Бузулук. Вона сказала, що повідомлення у правоохоронні органи надійшло близько 16:00. Наразі обставини смерті волинянина встановлюються.Більше читайте новин на нашому телеграм каналі та на сторінці у Facebook

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