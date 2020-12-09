На Волині 40-річний чоловік вкоротив собі віку
Сьогодні, 21:22
У смт. Олика Ківерцівського району повісився чоловік.
Про це “Волинь.Правді” стало відомо із власних джерел.
Так, напередодні Нового року, 31 грудня, закінчив життя самогубством 40-річний чоловік. За даними джерела, повісився він у власному будинку, згодом тіло виявив його брат.
Відомо, що чоловік був безробітним та, за словами односельчан, зловживав алкоголем.
Факт самогубства у коментарі “Волинь.Правді” підтвердила речниця поліції Волині Ольга Бузулук. Вона сказала, що повідомлення у правоохоронні органи надійшло близько 16:00. Наразі обставини смерті волинянина встановлюються.
Більше читайте новин на нашому телеграм каналі та на сторінці у Facebook
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це “Волинь.Правді” стало відомо із власних джерел.
Так, напередодні Нового року, 31 грудня, закінчив життя самогубством 40-річний чоловік. За даними джерела, повісився він у власному будинку, згодом тіло виявив його брат.
Відомо, що чоловік був безробітним та, за словами односельчан, зловживав алкоголем.
Факт самогубства у коментарі “Волинь.Правді” підтвердила речниця поліції Волині Ольга Бузулук. Вона сказала, що повідомлення у правоохоронні органи надійшло близько 16:00. Наразі обставини смерті волинянина встановлюються.
Більше читайте новин на нашому телеграм каналі та на сторінці у Facebook
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На Волині 40-річний чоловік вкоротив собі віку
Сьогодні, 21:22
Від сьогодні в Україні підвищують пенсії: хто і скільки отримає
Сьогодні, 20:20
У Ковелі Mercedes влетів у дерево й «завис» на тротуарі
Сьогодні, 19:01
Рекорди областей у 2020-му: чим відзначилася Волинь
Сьогодні, 17:57