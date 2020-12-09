вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині 40-річний чоловік вкоротив собі віку

На Волині 40-річний чоловік вкоротив собі віку
У смт. Олика Ківерцівського району повісився чоловік.

Про це “Волинь.Правді” стало відомо із власних джерел.

Так, напередодні Нового року, 31 грудня, закінчив життя самогубством 40-річний чоловік. За даними джерела, повісився він у власному будинку, згодом тіло виявив його брат.

Відомо, що чоловік був безробітним та, за словами односельчан, зловживав алкоголем.

Факт самогубства у коментарі “Волинь.Правді” підтвердила речниця поліції Волині Ольга Бузулук. Вона сказала, що повідомлення у правоохоронні органи надійшло близько 16:00. Наразі обставини смерті волинянина встановлюються.

Більше читайте новин на нашому телеграм каналі та на сторінці у Facebook

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: чоловік, повішення, самогубство, Олика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На Волині 40-річний чоловік вкоротив собі віку
Сьогодні, 21:22
Від сьогодні в Україні підвищують пенсії: хто і скільки отримає
Сьогодні, 20:20
У Ковелі Mercedes влетів у дерево й «завис» на тротуарі
Сьогодні, 19:01
Рекорди областей у 2020-му: чим відзначилася Волинь
Сьогодні, 17:57
П’яний чоловік вкрав з лікарні на Волині ходунки для людей з інвалідністю
Сьогодні, 17:07
Схожі новини
У Луцьку чоловік намагався себе вбити, порізавши ножем шию У Луцьку чоловік намагався себе вбити, порізавши ножем шию
09 грудень, 2020, 13:51
Волинянин скоїв самогубство у власному будинку Волинянин скоїв самогубство у власному будинку
20 серпень, 2020, 11:24
Молодий волинянин скоїв самогубство Молодий волинянин скоїв самогубство
12 серпень, 2020, 16:48
У Луцьку чоловік звів рахунки з життям У Луцьку чоловік звів рахунки з життям
09 серпень, 2020, 09:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 40-річний чоловік вкоротив собі віку
Сьогодні, 21:22
 0
Від сьогодні в Україні підвищують пенсії: хто і скільки отримає
Сьогодні, 20:20
 0
У Ковелі Mercedes влетів у дерево й «завис» на тротуарі
Сьогодні, 19:01
 0
Рекорди областей у 2020-му: чим відзначилася Волинь
Сьогодні, 17:57
 0
П’яний чоловік вкрав з лікарні на Волині ходунки для людей з інвалідністю
Сьогодні, 17:07
 0
Медіа
відео
1/8