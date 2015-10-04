Українська армія взяла на озброєння гвинтівки вітчизняного вирбництва





Про це



«Гвинтівки Snipex T-REX 14,5 та Snipex ALLIGATOR 14,5 успішно пройшли державні випробування і вдало витримали всі іспити. За результатами державних випробувань гвинтівки… прийняті на озброєння Збройних Сил України!», — йдеться в повідомленні.



Обидві гвинтівки призначенні для ураження рухомих і нерухомих цілей противника — живої сили та легкоброньованої техніки. Обидві мають плаваючий ствол і однакову конструкцію механізму, що гасить віддачу під час пострілу.



Габарити також схожі, вони 1,2 метра завдовжки й важать 25 кілограмів. Дальність ефективного польоту кулі й дольоту в них так само однакова — 2 і 7 кілометрів відповідно. Це означає, що куля може вразити ціль на відстані до 2 км.



Відмінність між моделями в тому, що Snipex T-REX — це однозарядна гвинтівка, а Snipex ALLIGATOR має знімний коробчастий магазин, розрахований на п’ять набоїв.



Нагадаємо: у липні 2020 року на озброєння Національної гвардії надійшли перші штурмові гвинтівки UAR-15 українського виробництва, які відповідають стандартам НАТО.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На озброєння ЗСУ відтепер прийняті дві далекобійні гвинтівки Snipex T-REX та Snipex ALLIGATOR калібру 14,5 мм.Про це повідомив виробник гвинтівок, компанія Snipex, передає Укрінформ «Гвинтівки Snipex T-REX 14,5 та Snipex ALLIGATOR 14,5 успішно пройшли державні випробування і вдало витримали всі іспити. За результатами державних випробувань гвинтівки… прийняті на озброєння Збройних Сил України!», — йдеться в повідомленні.Обидві гвинтівки призначенні для ураження рухомих і нерухомих цілей противника — живої сили та легкоброньованої техніки. Обидві мають плаваючий ствол і однакову конструкцію механізму, що гасить віддачу під час пострілу.Габарити також схожі, вони 1,2 метра завдовжки й важать 25 кілограмів. Дальність ефективного польоту кулі й дольоту в них так само однакова — 2 і 7 кілометрів відповідно. Це означає, що куля може вразити ціль на відстані до 2 км.Відмінність між моделями в тому, що Snipex T-REX — це однозарядна гвинтівка, а Snipex ALLIGATOR має знімний коробчастий магазин, розрахований на п’ять набоїв.Нагадаємо: у липні 2020 року на озброєння Національної гвардії надійшли перші штурмові гвинтівки UAR-15 українського виробництва, які відповідають стандартам НАТО.

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