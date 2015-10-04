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Українська армія взяла на озброєння гвинтівки вітчизняного вирбництва

Українська армія взяла на озброєння гвинтівки вітчизняного вирбництва
На озброєння ЗСУ відтепер прийняті дві далекобійні гвинтівки Snipex T-REX та Snipex ALLIGATOR калібру 14,5 мм.

Про це повідомив виробник гвинтівок, компанія Snipex, передає Укрінформ.

«Гвинтівки Snipex T-REX 14,5 та Snipex ALLIGATOR 14,5 успішно пройшли державні випробування і вдало витримали всі іспити. За результатами державних випробувань гвинтівки… прийняті на озброєння Збройних Сил України!», — йдеться в повідомленні.

Обидві гвинтівки призначенні для ураження рухомих і нерухомих цілей противника — живої сили та легкоброньованої техніки. Обидві мають плаваючий ствол і однакову конструкцію механізму, що гасить віддачу під час пострілу.

Габарити також схожі, вони 1,2 метра завдовжки й важать 25 кілограмів. Дальність ефективного польоту кулі й дольоту в них так само однакова — 2 і 7 кілометрів відповідно. Це означає, що куля може вразити ціль на відстані до 2 км.

Відмінність між моделями в тому, що Snipex T-REX — це однозарядна гвинтівка, а Snipex ALLIGATOR має знімний коробчастий магазин, розрахований на п’ять набоїв.

Нагадаємо: у липні 2020 року на озброєння Національної гвардії надійшли перші штурмові гвинтівки UAR-15 українського виробництва, які відповідають стандартам НАТО.


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Теги: армія, озброєння, гвинтівка
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