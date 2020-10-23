10 років без світла: у селі на Ковельщині нарешті електрифікували житловий масив





Про це у Роман Троцюк.



Більше десяти років назад були роздані 140 земельних ділянок для житлового будівництва. Впродовж цих років на даному масиві не було електроенергії. Будівництво будинків відбувалося повільно. Дуже важко уявити сучасне життя без електроенергії.



31 грудня перші будинки приєднали до електропостачання.



Для того щоб мрія збулася, Дубівська сільська рада в 2019 році виділеила 400 000 гривень на будівництво лінії електропередач 10 кВ. Умовою виділення коштів було створення кооперативу, який за власні кошти повинен був встановити понижувальні трансформатори та побудувати лінії електропередач 0,4 кВ.





Кооператив створили та частково реалізували проект. Щасливі власники осель отримали довгоочікувану електроенергію та показали приклад для інших масивів. На даний час таких масивів в громаді є сім.



"Відпрацьований механізм буде застосовуватися і надалі при достатньому надходженні податків до сільського бюджету.



Допомагатимемо будівництвом ліній електропередач 10 кВ тим масивам, де створять кооператив та продемонструють більшу готовність жителів продовжити будівництво за власні кошти.





Це один з прикладів, коли об’єднавшись вдалося реалізувати такий дорого вартісний проект, адже вартість проекту сягає 5 000 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З великою радістю новорічну ніч зустріла частина жителів масиву «За пасікою», що в селі Дубове, Дубівської громади. Збулася довгоочікувана мрія.Про це у facebook написав голова громадиБільше десяти років назад були роздані 140 земельних ділянок для житлового будівництва. Впродовж цих років на даному масиві не було електроенергії. Будівництво будинків відбувалося повільно. Дуже важко уявити сучасне життя без електроенергії.31 грудня перші будинки приєднали до електропостачання.Для того щоб мрія збулася, Дубівська сільська рада в 2019 році виділеила 400 000 гривень на будівництво лінії електропередач 10 кВ. Умовою виділення коштів було створення кооперативу, який за власні кошти повинен був встановити понижувальні трансформатори та побудувати лінії електропередач 0,4 кВ.Кооператив створили та частково реалізували проект. Щасливі власники осель отримали довгоочікувану електроенергію та показали приклад для інших масивів. На даний час таких масивів в громаді є сім."Відпрацьований механізм буде застосовуватися і надалі при достатньому надходженні податків до сільського бюджету.Допомагатимемо будівництвом ліній електропередач 10 кВ тим масивам, де створять кооператив та продемонструють більшу готовність жителів продовжити будівництво за власні кошти.Це один з прикладів, коли об’єднавшись вдалося реалізувати такий дорого вартісний проект, адже вартість проекту сягає 5 000 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

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