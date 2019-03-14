На Волині вогнеборці врятували з пожежі двох жінок
01 січень, 23:39
Сьогодні, 1 січня, вогнеборці Горохівського районного відділу УДСНС України у Волинській області врятували життя двох людей.
Перший день нового року ледь не став останнім для двох мешканок с. Галичани Горохівського району на Волині - вони могли загинути на пожежі. Про це повідомив речник ДСНС на Волині Володимир Нестеров.
Повідомлення про лихо надійшло до служби 101 о 13:24 і вже за 15 хвилин до будинку, де горіла кімната, прибули вогнеборці 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру Управління ДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної команди смт. Мар'янівка.
Бійці ДСНС врятували з будинку двох жінок - 56-річну Ліну та 58-річну Ганну. Потерпілі отримали опіки ІІ ступеня, але від госпіталізації відмовились.
Для гасіння пожежі вогнеборці подали водяний ствол, працювали в апаратах на стисненому повітрі та о 14:09 ліквідували пожежу.
Вогонь пошкодив стіни, перекриття будинку, речі в кімнаті.
Ймовірна причина пожежі - необережність при поводженні з вогнем при курінні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Перший день нового року ледь не став останнім для двох мешканок с. Галичани Горохівського району на Волині - вони могли загинути на пожежі. Про це повідомив речник ДСНС на Волині Володимир Нестеров.
Повідомлення про лихо надійшло до служби 101 о 13:24 і вже за 15 хвилин до будинку, де горіла кімната, прибули вогнеборці 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру Управління ДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної команди смт. Мар'янівка.
Бійці ДСНС врятували з будинку двох жінок - 56-річну Ліну та 58-річну Ганну. Потерпілі отримали опіки ІІ ступеня, але від госпіталізації відмовились.
Для гасіння пожежі вогнеборці подали водяний ствол, працювали в апаратах на стисненому повітрі та о 14:09 ліквідували пожежу.
Вогонь пошкодив стіни, перекриття будинку, речі в кімнаті.
Ймовірна причина пожежі - необережність при поводженні з вогнем при курінні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
2 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині вогнеборці врятували з пожежі двох жінок
01 січень, 23:39
На Волині 40-річний чоловік вкоротив собі віку
01 січень, 21:22