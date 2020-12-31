Водій мікроавтобуса, який на «зебрі» поблизу Луцька збив дівчину, постав перед судом





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Так, 20 серпня у селі Рованці під Луцьком водій Mercedes-Benz Vito на польських номерах рухався в напрямку села Боратин зі швидкістю 60 кілометрів на годину вулицею Об’їзною. При наближені до пішохідного переходу поблизу магазину «Бісквіт» водій проігнорував автомобіль, який зупинився перед ним, не зменшив швидкість, в результаті чого збив неповнолітню дівчину.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала численні переломи та струс мозку.



У суді водій свою вину визнав, розкаявся та просив суворо його не карати. Потерпіла не наполягала на суворому покаранні обвинуваченого.



Врахувавши всі обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у виді одного року позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами, але змінив його на рік умовного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водія Mercedes, який збив неповнолітню дівчину на пішохідному переході у Рованцях, засудили до умовного покарання.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини" Так, 20 серпня у селі Рованці під Луцьком водій Mercedes-Benz Vito на польських номерах рухався в напрямку села Боратин зі швидкістю 60 кілометрів на годину вулицею Об’їзною. При наближені до пішохідного переходу поблизу магазину «Бісквіт» водій проігнорував автомобіль, який зупинився перед ним, не зменшив швидкість, в результаті чого збив неповнолітню дівчину.Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала численні переломи та струс мозку.У суді водій свою вину визнав, розкаявся та просив суворо його не карати. Потерпіла не наполягала на суворому покаранні обвинуваченого.Врахувавши всі обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у виді одного року позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами, але змінив його на рік умовного.

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