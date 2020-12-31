Водій мікроавтобуса, який на «зебрі» поблизу Луцька збив дівчину, постав перед судом
Сьогодні, 06:22
Водія Mercedes, який збив неповнолітню дівчину на пішохідному переході у Рованцях, засудили до умовного покарання.
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".
Так, 20 серпня у селі Рованці під Луцьком водій Mercedes-Benz Vito на польських номерах рухався в напрямку села Боратин зі швидкістю 60 кілометрів на годину вулицею Об’їзною. При наближені до пішохідного переходу поблизу магазину «Бісквіт» водій проігнорував автомобіль, який зупинився перед ним, не зменшив швидкість, в результаті чого збив неповнолітню дівчину.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала численні переломи та струс мозку.
У суді водій свою вину визнав, розкаявся та просив суворо його не карати. Потерпіла не наполягала на суворому покаранні обвинуваченого.
Врахувавши всі обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у виді одного року позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами, але змінив його на рік умовного.
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Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".
Так, 20 серпня у селі Рованці під Луцьком водій Mercedes-Benz Vito на польських номерах рухався в напрямку села Боратин зі швидкістю 60 кілометрів на годину вулицею Об’їзною. При наближені до пішохідного переходу поблизу магазину «Бісквіт» водій проігнорував автомобіль, який зупинився перед ним, не зменшив швидкість, в результаті чого збив неповнолітню дівчину.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала численні переломи та струс мозку.
У суді водій свою вину визнав, розкаявся та просив суворо його не карати. Потерпіла не наполягала на суворому покаранні обвинуваченого.
Врахувавши всі обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у виді одного року позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами, але змінив його на рік умовного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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