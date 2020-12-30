У Римі сотні птахів загинули через запуск новорічних феєрверків. ФОТО
Сьогодні, 02:28
В італійській столиці Римі сотні птахів загинули через запуски новорічних феєрверків.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Wanted in Rome.
Зазначається, що птахи, переважно шпаки, попадали просто на вулицях у різних частинах міста.
Ймовірно, дезорієнтовані птахи загинули після того, як вдарилися об шибки або високовольтні електропроводи після запуску феєрверків.
Як повідомляється, запуск піротехнічних засобів у Римі на Новий рік був заборонений, проте люди ігнорували цю вимогу.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Wanted in Rome.
Зазначається, що птахи, переважно шпаки, попадали просто на вулицях у різних частинах міста.
Ймовірно, дезорієнтовані птахи загинули після того, як вдарилися об шибки або високовольтні електропроводи після запуску феєрверків.
Як повідомляється, запуск піротехнічних засобів у Римі на Новий рік був заборонений, проте люди ігнорували цю вимогу.
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