У Римі сотні птахів загинули через запуск новорічних феєрверків. ФОТО





Як передає



Зазначається, що птахи, переважно шпаки, попадали просто на вулицях у різних частинах міста.



Ймовірно, дезорієнтовані птахи загинули після того, як вдарилися об шибки або високовольтні електропроводи після запуску феєрверків.



Як повідомляється, запуск піротехнічних засобів у Римі на Новий рік був заборонений, проте люди ігнорували цю вимогу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В італійській столиці Римі сотні птахів загинули через запуски новорічних феєрверків.Як передає Укрінформ , про це повідомляє портал Wanted in Rome Зазначається, що птахи, переважно шпаки, попадали просто на вулицях у різних частинах міста.Ймовірно, дезорієнтовані птахи загинули після того, як вдарилися об шибки або високовольтні електропроводи після запуску феєрверків.Як повідомляється, запуск піротехнічних засобів у Римі на Новий рік був заборонений, проте люди ігнорували цю вимогу.

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