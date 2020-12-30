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У Римі сотні птахів загинули через запуск новорічних феєрверків. ФОТО

У Римі сотні птахів загинули через запуск новорічних феєрверків. ФОТО
В італійській столиці Римі сотні птахів загинули через запуски новорічних феєрверків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Wanted in Rome.

Зазначається, що птахи, переважно шпаки, попадали просто на вулицях у різних частинах міста.

Ймовірно, дезорієнтовані птахи загинули після того, як вдарилися об шибки або високовольтні електропроводи після запуску феєрверків.

Як повідомляється, запуск піротехнічних засобів у Римі на Новий рік був заборонений, проте люди ігнорували цю вимогу.

У Римі сотні птахів загинули через запуск новорічних феєрверків. ФОТО
У Римі сотні птахів загинули через запуск новорічних феєрверків. ФОТО



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Теги: Рим, птахи, феєрверки
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