У Слов'янську пройшла смолоскипна хода до Дня народження Бандери. ФОТО





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Хода стартувала на Соборній площі та пройшла вулицею Шевченка до пам'ятника Тарасу Шевченку, де відбувся мітинг.



Учасники заходу несли смолоскипи, синьо-жовті та червоно-чорні прапори, а також прапори деяких партій.





Як повідомлялося, у різних містах України 1 січня відбулися акції до 112-ї річниці від дня народження українського політичного діяча, теоретика та ідеолога українського національного руху ХХ століття, голови Проводу ОУН(б) Степана Бандери.





Бандера разом з Ярославом Стецьком був автором Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. У липні 1941 року нацисти помістили Бандеру під домашній арешт, а потім відправили в концтабір Заксенхаузен. Його звільнили у вересні 1944 року і запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху у тилу Червоної армії, проте Бандера на співпрацю з гітлерівцями не погодився.



Він загинув 15 жовтня 1959 року від рук агента КДБ Богдана Сташинського.



Поховали Бандеру у Мюнхені.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Слов'янську Донецької області до Дня народження провідника ОУН Степана Бандери 1 січня пройшла традиційна смолоскипна хода.Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Слов'янськ діловий" Хода стартувала на Соборній площі та пройшла вулицею Шевченка до пам'ятника Тарасу Шевченку, де відбувся мітинг.Учасники заходу несли смолоскипи, синьо-жовті та червоно-чорні прапори, а також прапори деяких партій.Як повідомлялося, у різних містах України 1 січня відбулися акції до 112-ї річниці від дня народження українського політичного діяча, теоретика та ідеолога українського національного руху ХХ століття, голови Проводу ОУН(б) Степана Бандери.Бандера разом з Ярославом Стецьком був автором Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. У липні 1941 року нацисти помістили Бандеру під домашній арешт, а потім відправили в концтабір Заксенхаузен. Його звільнили у вересні 1944 року і запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху у тилу Червоної армії, проте Бандера на співпрацю з гітлерівцями не погодився.Він загинув 15 жовтня 1959 року від рук агента КДБ Богдана Сташинського.Поховали Бандеру у Мюнхені.

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