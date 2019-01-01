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У Слов'янську пройшла смолоскипна хода до Дня народження Бандери. ФОТО

У Слов'янську пройшла смолоскипна хода до Дня народження Бандери. ФОТО
У Слов'янську Донецької області до Дня народження провідника ОУН Степана Бандери 1 січня пройшла традиційна смолоскипна хода.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Слов'янськ діловий".

Хода стартувала на Соборній площі та пройшла вулицею Шевченка до пам'ятника Тарасу Шевченку, де відбувся мітинг.

Учасники заходу несли смолоскипи, синьо-жовті та червоно-чорні прапори, а також прапори деяких партій.

У Слов'янську пройшла смолоскипна хода до Дня народження Бандери. ФОТО
У Слов'янську пройшла смолоскипна хода до Дня народження Бандери. ФОТО
У Слов'янську пройшла смолоскипна хода до Дня народження Бандери. ФОТО

Як повідомлялося, у різних містах України 1 січня відбулися акції до 112-ї річниці від дня народження українського політичного діяча, теоретика та ідеолога українського національного руху ХХ століття, голови Проводу ОУН(б) Степана Бандери.

У Слов'янську пройшла смолоскипна хода до Дня народження Бандери. ФОТО
У Слов'янську пройшла смолоскипна хода до Дня народження Бандери. ФОТО
У Слов'янську пройшла смолоскипна хода до Дня народження Бандери. ФОТО

Бандера разом з Ярославом Стецьком був автором Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. У липні 1941 року нацисти помістили Бандеру під домашній арешт, а потім відправили в концтабір Заксенхаузен. Його звільнили у вересні 1944 року і запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху у тилу Червоної армії, проте Бандера на співпрацю з гітлерівцями не погодився.

Він загинув 15 жовтня 1959 року від рук агента КДБ Богдана Сташинського.

Поховали Бандеру у Мюнхені.



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Теги: Слов'янськ, Бандера, смолоскипна хода
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