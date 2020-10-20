Послизнувся і впав у воду: на Закарпатті в новорічну ніч потонув юнак





Про це інформує



У ніч з 31 грудня на 1 січня юнак йшов додому зі своєю дівчиною. Пара переходила річку через місток і чоловік ненароком послизнувся й впав у воду.



Дівчина повідомила про нещасний випадок о 00.01 1 січня. А о 10.05 місцеві жителі знайшли загиблого парубка між селами Кушниця та Лисичово.



Рятувальники передали тіло правоохоронцям. Обставини загибелі людини з’ясовують.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Закарпатті у Іршавському районі у річці Лисичанка під час новорічної ночі потонув 24-річний хлопець.Про це інформує ДСНС У ніч з 31 грудня на 1 січня юнак йшов додому зі своєю дівчиною. Пара переходила річку через місток і чоловік ненароком послизнувся й впав у воду.Дівчина повідомила про нещасний випадок о 00.01 1 січня. А о 10.05 місцеві жителі знайшли загиблого парубка між селами Кушниця та Лисичово.Рятувальники передали тіло правоохоронцям. Обставини загибелі людини з’ясовують.

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