На Волині судили водійку, яка спричинила смертельну аварію





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Так, 19 серпня водійка ЗАЗ-LANOS рухалася вулицею Луцькою в смт. Торчин. Виїжджаючи на головну дорогу «Устилуг-Луцьк-Рівне», вона не надала перевагу VOLKSWAGEN LT 35 – виїхавши на головну дорогу з метою виконати маневр повороту ліворуч, водійка ЗАЗ зупинилася на смузі руху VOLKSWAGEN, в результаті чого сталося зіткнення.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна з пасажирок ЗАЗ отримала численні тілесні ушкодження, однак залишилася живою, а інша – від отриманих травм, на жаль, померла.



У суді водійка ЗАЗ визнала свою вину, розкаялася та просила суворо не карати. Потерпілі не мали до неї претензій.



Тож суд змінив реальне покарання на чотири роки з позбавленням водійського посвідчення на два роки умовного покарання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водійка, яка вчинила смертельну ДТП у Торчині, в якій загинула жінка, отримала умовне покарання.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини Так, 19 серпня водійка ЗАЗ-LANOS рухалася вулицею Луцькою в смт. Торчин. Виїжджаючи на головну дорогу «Устилуг-Луцьк-Рівне», вона не надала перевагу VOLKSWAGEN LT 35 – виїхавши на головну дорогу з метою виконати маневр повороту ліворуч, водійка ЗАЗ зупинилася на смузі руху VOLKSWAGEN, в результаті чого сталося зіткнення.Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна з пасажирок ЗАЗ отримала численні тілесні ушкодження, однак залишилася живою, а інша – від отриманих травм, на жаль, померла.У суді водійка ЗАЗ визнала свою вину, розкаялася та просила суворо не карати. Потерпілі не мали до неї претензій.Тож суд змінив реальне покарання на чотири роки з позбавленням водійського посвідчення на два роки умовного покарання.

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