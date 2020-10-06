На Волині судили водійку, яка спричинила смертельну аварію
Сьогодні, 10:21
Водійка, яка вчинила смертельну ДТП у Торчині, в якій загинула жінка, отримала умовне покарання.
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини.
Так, 19 серпня водійка ЗАЗ-LANOS рухалася вулицею Луцькою в смт. Торчин. Виїжджаючи на головну дорогу «Устилуг-Луцьк-Рівне», вона не надала перевагу VOLKSWAGEN LT 35 – виїхавши на головну дорогу з метою виконати маневр повороту ліворуч, водійка ЗАЗ зупинилася на смузі руху VOLKSWAGEN, в результаті чого сталося зіткнення.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна з пасажирок ЗАЗ отримала численні тілесні ушкодження, однак залишилася живою, а інша – від отриманих травм, на жаль, померла.
У суді водійка ЗАЗ визнала свою вину, розкаялася та просила суворо не карати. Потерпілі не мали до неї претензій.
Тож суд змінив реальне покарання на чотири роки з позбавленням водійського посвідчення на два роки умовного покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини.
Так, 19 серпня водійка ЗАЗ-LANOS рухалася вулицею Луцькою в смт. Торчин. Виїжджаючи на головну дорогу «Устилуг-Луцьк-Рівне», вона не надала перевагу VOLKSWAGEN LT 35 – виїхавши на головну дорогу з метою виконати маневр повороту ліворуч, водійка ЗАЗ зупинилася на смузі руху VOLKSWAGEN, в результаті чого сталося зіткнення.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна з пасажирок ЗАЗ отримала численні тілесні ушкодження, однак залишилася живою, а інша – від отриманих травм, на жаль, померла.
У суді водійка ЗАЗ визнала свою вину, розкаялася та просила суворо не карати. Потерпілі не мали до неї претензій.
Тож суд змінив реальне покарання на чотири роки з позбавленням водійського посвідчення на два роки умовного покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На Волині судили водійку, яка спричинила смертельну аварію
Сьогодні, 10:21
Курс валют у Луцьку на 2 січня
Сьогодні, 09:38