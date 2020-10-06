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На Волині судили водійку, яка спричинила смертельну аварію

На Волині судили водійку, яка спричинила смертельну аварію
Водійка, яка вчинила смертельну ДТП у Торчині, в якій загинула жінка, отримала умовне покарання.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини.

Так, 19 серпня водійка ЗАЗ-LANOS рухалася вулицею Луцькою в смт. Торчин. Виїжджаючи на головну дорогу «Устилуг-Луцьк-Рівне», вона не надала перевагу VOLKSWAGEN LT 35 – виїхавши на головну дорогу з метою виконати маневр повороту ліворуч, водійка ЗАЗ зупинилася на смузі руху VOLKSWAGEN, в результаті чого сталося зіткнення.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна з пасажирок ЗАЗ отримала численні тілесні ушкодження, однак залишилася живою, а інша – від отриманих травм, на жаль, померла.

У суді водійка ЗАЗ визнала свою вину, розкаялася та просила суворо не карати. Потерпілі не мали до неї претензій.

Тож суд змінив реальне покарання на чотири роки з позбавленням водійського посвідчення на два роки умовного покарання.

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Теги: Торчин, аварія, водійка, суд
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