Розповіли, як після об'єднання живе Старовижівська ОТГ





Після виборів, які відбулися 25 жовтня 2020 року, межі територіальної громади розширилися за рахунок приєднання сіл Стара Гута і Сукачі. До складу Старовижівської ОТГ входять 17 населених пунктів із загальною кількістю населення понад 12 тисяч осіб. Про це проінформували на сайті



На території громади функціонує десять шкіл, вісім закладів дошкільної освіти, Центр дитячої та юнацької творчості, інклюзивно-ресурсний центр, дитяча музична школа, Центр надання соціальних послуг, краєзнавчий музей, а також Центр культури і дозвілля, до складу якого входить сім сільських клубів та публічна бібліотека із шістьма сільськими книгозбірнями.



Відзначили хорошу роботу усіх цих закладів та належний санітарний стан територій, а також високий відсоток охоплення дошкільною освітою порівняно із сусідніми громадами (85% від загальної кількості дітей віком від трьох до шести років).



Проблемним у плані матеріально-технічної бази є старогутівський дитячий садок. Непривабливий вигляд там мають сільський клуб і бібліотека. Практично відсутнє вуличне освітлення у селах Стара Гута і Сукачі. Є ряд невирішених земельних питань.



За період повноважень селищної ради восьмого скликання провели чотири засідання сесій, на яких розглянули понад 150 питань. Обрали новий склад виконавчого комітету загальною кількістю 18 осіб.



Призначили шістьох старост:



Микола Ваврищук – староста сіл Седлище, Борзова Черемшанка;

Григорій Воробей – староста села Мизове;

Сергій Гапонюк – староста сіл Галина Воля, Смолярі;

Василь Каліщук – староста сіл Поліське, Чевель, Брунетівка;

Микола Семенюк – староста сіл Стара Гута, Сукачі;

Микола Ящук – староста сіл Нова Вижва, Рудка, Хотивель.

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