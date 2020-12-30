Луцькі нацгвардійці патрулюють вулиці міста у новій формі. ФОТО





Про це інформують на сторінці військвої частини у



Упізнати військових Нацгвардії можна буде здалеку, оскільки форма містить нагрудні, нарукавні та формені знаки розрізнення, які чітко ідентифікують бійців Нацгвардії.





Нагадаємо, у період новорічно-різдвяних свят у Луцьку нацгвардійці будуть нести службу у посиленому режимі. Військові наряди зосереджуватимуться у всіх районах міста, а також біля головної ялинки.





Зокрема, у новорічну ніч до охорони громадського порядку залучили 50 нацгвардійців. За дотриманням правопорядку в період новорічних свят на вулицях обласного центру будуть стежити як піші наряди гвардійців, так і екіпажі автопатрулів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Починаючи з 31 грудня військовослужбовці військової частини 1141 Нацгвардії України, які забезпечують охорону громадського порядку, нестимуть службу у новому форменому одязі темно-синього кольору.Про це інформують на сторінці військвої частини у facebook Упізнати військових Нацгвардії можна буде здалеку, оскільки форма містить нагрудні, нарукавні та формені знаки розрізнення, які чітко ідентифікують бійців Нацгвардії.Нагадаємо, у період новорічно-різдвяних свят у Луцьку нацгвардійці будуть нести службу у посиленому режимі. Військові наряди зосереджуватимуться у всіх районах міста, а також біля головної ялинки.Зокрема, у новорічну ніч до охорони громадського порядку залучили 50 нацгвардійців. За дотриманням правопорядку в період новорічних свят на вулицях обласного центру будуть стежити як піші наряди гвардійців, так і екіпажі автопатрулів.

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