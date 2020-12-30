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Луцькі нацгвардійці патрулюють вулиці міста у новій формі. ФОТО

Луцькі нацгвардійці патрулюють вулиці міста у новій формі. ФОТО
Починаючи з 31 грудня військовослужбовці військової частини 1141 Нацгвардії України, які забезпечують охорону громадського порядку, нестимуть службу у новому форменому одязі темно-синього кольору.

Про це інформують на сторінці військвої частини у facebook.

Упізнати військових Нацгвардії можна буде здалеку, оскільки форма містить нагрудні, нарукавні та формені знаки розрізнення, які чітко ідентифікують бійців Нацгвардії.

Луцькі нацгвардійці патрулюють вулиці міста у новій формі. ФОТО

Нагадаємо, у період новорічно-різдвяних свят у Луцьку нацгвардійці будуть нести службу у посиленому режимі. Військові наряди зосереджуватимуться у всіх районах міста, а також біля головної ялинки.

Луцькі нацгвардійці патрулюють вулиці міста у новій формі. ФОТО

Зокрема, у новорічну ніч до охорони громадського порядку залучили 50 нацгвардійців. За дотриманням правопорядку в період новорічних свят на вулицях обласного центру будуть стежити як піші наряди гвардійців, так і екіпажі автопатрулів.

Луцькі нацгвардійці патрулюють вулиці міста у новій формі. ФОТО

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Теги: нацгвардійці, форма
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