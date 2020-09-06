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У місті на Волині з аукціону продають залізничну колію

У місті на Волині з аукціону продають залізничну колію
Власника залізничної колії визначать через аукціон.

Організовує аукціон Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Про це пише Волинь онлайн.

Цінові пропозиції приймають до 26 січня 2021 року, розпочнуть аукціон 27 січня.

«Під’їзна залізнична колія протяжністю 727,2 п. м, а саме: колія № 4 (протяжність 198,1 п. м) від СП№ 6 до мазутної ями; колія № 5 (протяжність 274,2 п .м) від СП № 3 до корпусу ПрАТ «АК «Богдан Моторс»; колія № 6 (протяжність 150,9 п. м) від СП№ 7 до корпусу ПрАТ «АК «Богдан Моторс»; колія № 7 (протяжність 104 п. м) від СП № 5 до ливарного корпусу ПуАТ «Нововолинський ливарний завод»», – йдеться в описі лоту.

Початкова ціна продажу лот становить 122,573 тисячі гривень.

У місті на Волині з аукціону продають залізничну колію
У місті на Волині з аукціону продають залізничну колію
У місті на Волині з аукціону продають залізничну колію

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Теги: колія, аукціон, продаж
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