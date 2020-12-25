вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські священнослужителі з митрополитом Михаїлом колядували на Львівщині. ФОТО

Волинські священнослужителі з митрополитом Михаїлом колядували на Львівщині. ФОТО
Підтримуючи добросусідські стосунки та давні традиції, митрополит Луцький і Волинський Михаїл разом із духовенством відвідав Львів.

Про це інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

На запрошення міського голови Андрія Садового священнослужителі заколядували і привітали із різдвяними святами його та працівників міськради.

Волинські священнослужителі з митрополитом Михаїлом колядували на Львівщині. ФОТО

Із волинською колядою також завітали до митрополита Львівського і Сокальського Димитрія. Владика гостинно зустрів колядників та обдарував подарунками.

Радо прийняв волинян і митрополит Львівський Макарій, разом із ними прославляв народження Ісуса Христа, а потому поділився спогадами з дитинства про галицькі традиції святкування різдвяних свят.

Волинські священнослужителі з митрополитом Михаїлом колядували на Львівщині. ФОТО
Волинські священнослужителі з митрополитом Михаїлом колядували на Львівщині. ФОТО

Так наш архієрей продовжує традицію колядування, яка побутувала у Волинсько-Галицькій державі, а зараз поширилася по всій Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Андрій Садовий, митрополит Михаїл, колядки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Облаштування пожежної сигналізації у двох дитсадках коштуватиме близько 500 тисяч гривень
Сьогодні, 20:20
Розповіли, як після об'єднання живе Старовижівська ОТГ
Сьогодні, 19:52
Волинські священнослужителі з митрополитом Михаїлом колядували на Львівщині. ФОТО
Сьогодні, 19:18
Луцькі прикордонники займатимуться у новенькому спортзалі. ФОТО
Сьогодні, 18:43
У волинській лікарні уже завершили реконструкцію приймального відділення
Сьогодні, 18:15
Схожі новини
У луцькому соборі сьогодні лунали колядки. ФОТО У луцькому соборі сьогодні лунали колядки. ФОТО
25 грудень, 2020, 23:34
Це подарунок, якому вже 12 років, – митрополит Михаїл про критику щодо своєї норкової шуби Це подарунок, якому вже 12 років, – митрополит Михаїл про критику щодо своєї норкової шуби
14 грудень, 2020, 18:03
Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ
04 листопад, 2020, 18:30
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
20 жовтень, 2020, 15:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Облаштування пожежної сигналізації у двох дитсадках коштуватиме близько 500 тисяч гривень
Сьогодні, 20:20
 0
Розповіли, як після об'єднання живе Старовижівська ОТГ
Сьогодні, 19:52
 0
Волинські священнослужителі з митрополитом Михаїлом колядували на Львівщині. ФОТО
Сьогодні, 19:18
 0
Луцькі прикордонники займатимуться у новенькому спортзалі. ФОТО
Сьогодні, 18:43
 0
У волинській лікарні уже завершили реконструкцію приймального відділення
Сьогодні, 18:15
 0
Медіа
відео
1/8