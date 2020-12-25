Волинські священнослужителі з митрополитом Михаїлом колядували на Львівщині. ФОТО
Сьогодні, 19:18
Підтримуючи добросусідські стосунки та давні традиції, митрополит Луцький і Волинський Михаїл разом із духовенством відвідав Львів.
Про це інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
На запрошення міського голови Андрія Садового священнослужителі заколядували і привітали із різдвяними святами його та працівників міськради.
Із волинською колядою також завітали до митрополита Львівського і Сокальського Димитрія. Владика гостинно зустрів колядників та обдарував подарунками.
Радо прийняв волинян і митрополит Львівський Макарій, разом із ними прославляв народження Ісуса Христа, а потому поділився спогадами з дитинства про галицькі традиції святкування різдвяних свят.
Так наш архієрей продовжує традицію колядування, яка побутувала у Волинсько-Галицькій державі, а зараз поширилася по всій Україні.
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Про це інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
На запрошення міського голови Андрія Садового священнослужителі заколядували і привітали із різдвяними святами його та працівників міськради.
Із волинською колядою також завітали до митрополита Львівського і Сокальського Димитрія. Владика гостинно зустрів колядників та обдарував подарунками.
Радо прийняв волинян і митрополит Львівський Макарій, разом із ними прославляв народження Ісуса Христа, а потому поділився спогадами з дитинства про галицькі традиції святкування різдвяних свят.
Так наш архієрей продовжує традицію колядування, яка побутувала у Волинсько-Галицькій державі, а зараз поширилася по всій Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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