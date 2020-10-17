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У волинській лікарні уже завершили реконструкцію приймального відділення

У волинській лікарні уже завершили реконструкцію приймального відділення
В межах реалізації Національного проєкту «Велике будівництво» у Любомльському ТМО влітку 2020 року розпочали роботи з реконструкції приймального відділення.

Про це повідомляють на сайті Любомльської РДА.

Любомльська лікарня потрапила у список семи опорних лікарень Волині, де провели реконструкцію приймального відділення за типовим проєктом, що відповідає Європейським стандартам.

У волинській лікарні уже завершили реконструкцію приймального відділення
У волинській лікарні уже завершили реконструкцію приймального відділення

29 грудня 2020 року, голова районної державної адміністрації Ігор Оксенчук та його заступник Олексанр Шум перебуваючи з робочою поїздкою в медзакладі оглянули реконструйоване приймальне відділення та проінспектували готовність об’єкту до введення в експлуатацію.

У волинській лікарні уже завершили реконструкцію приймального відділення
У волинській лікарні уже завершили реконструкцію приймального відділення

Під час огляду виконувачка обов’язків генерального директора Територіального медичного об’єднання Наталія Ліщук розповіла, що в рамках проведених робіт виконали ремонт медичних кабінетів, приймального відділення, коридорів, санітарних кімнат, встановили нові металопластикові двері та сантехніку. Також на вході до медичного закладу для транспорту, який привозитиме хворих, збудували зручний заїзд.

У волинській лікарні уже завершили реконструкцію приймального відділення
У волинській лікарні уже завершили реконструкцію приймального відділення
У волинській лікарні уже завершили реконструкцію приймального відділення
У волинській лікарні уже завершили реконструкцію приймального відділення

Тож тут практично усі будівельні роботи вже завершені і найближчим часом запланували встановлення медичного обладнання, в тому числі і комп'ютерного томографа, який вже придбали за державні кошти і буде встановлений у лютому.

У волинській лікарні уже завершили реконструкцію приймального відділення
У волинській лікарні уже завершили реконструкцію приймального відділення

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Теги: Любомльське ТМО, приймальне відділення, лікарня, реконструкція
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