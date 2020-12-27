Ще п'ятьом волинянкам присвоїли звання «Мати-героїня»

Віктор Пась вручив посвідчення п’ятьом жінкам ыз сіл Черче і Острівок, які були удостоєні почесним званням «Мати-героїня».



Про це інформує сайт



Такий титул наші землячки отримали відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського №568/2020 від 15 грудня 2020 року.



Почесне звання «Мати-героїня» присвоїли багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей, зокрема дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.



Посвідчення матері-героїні одержали:



Велимчаниця Надія Василівна – мати 7 дітей (село Черче),

Дзенік Наталія Іванівна – мати 6 дітей (село Черче),

Кацевич Людмила Анатоліївна – мати 6 дітей (село Черче),

Свередюк Надія Панасівна – мати 5 дітей (село Черче),

Матвійчук Тетяна Анатоліївна – мати 5 дітей (село Острівок).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями міський голова Каменя-Каширськоговручив посвідчення п’ятьом жінкам ыз сіл Черче і Острівок, які були удостоєні почесним званням «Мати-героїня».Про це інформує сайт Камінь-Каширської громади Такий титул наші землячки отримали відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського №568/2020 від 15 грудня 2020 року.Почесне звання «Мати-героїня» присвоїли багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей, зокрема дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.Посвідчення матері-героїні одержали:– мати 7 дітей (село Черче),– мати 6 дітей (село Черче),– мати 6 дітей (село Черче),– мати 5 дітей (село Черче),– мати 5 дітей (село Острівок).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію