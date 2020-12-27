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Ще п'ятьом волинянкам присвоїли звання «Мати-героїня»

Ще п'ятьом волинянкам присвоїли звання «Мати-героїня»
Днями міський голова Каменя-Каширського Віктор Пась вручив посвідчення п’ятьом жінкам ыз сіл Черче і Острівок, які були удостоєні почесним званням «Мати-героїня».

Про це інформує сайт Камінь-Каширської громади.

Такий титул наші землячки отримали відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського №568/2020 від 15 грудня 2020 року.

Почесне звання «Мати-героїня» присвоїли багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей, зокрема дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

Посвідчення матері-героїні одержали:

Велимчаниця Надія Василівна – мати 7 дітей (село Черче),
Дзенік Наталія Іванівна – мати 6 дітей (село Черче),
Кацевич Людмила Анатоліївна – мати 6 дітей (село Черче),
Свередюк Надія Панасівна – мати 5 дітей (село Черче),
Матвійчук Тетяна Анатоліївна – мати 5 дітей (село Острівок).

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Теги: Мати-героїня, Камінь-Каширський
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Коментарі 1
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Стиль життя полішуків_їбуться і народжуюють,як кролики.А держава повинна допомагати.Особливо фінансово.
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