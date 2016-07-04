На Рівненщині під час руху загорівся поїзд Миколаїв-Рахів
Сьогодні, 15:05
Рятувальники ліквідували загоряння в електропотязі сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів, що сталося зранку на станції Радивілів Рівненської області.
Про це інформує пресслужба ДСНС в Рівненській області.
«2 січня о 10:40 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про те, що під час руху загорівся електропоїзд сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів на залізничній станції міста Радивилів.
На місце виклику було направлене чергове відділення бійців 7-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Рівненській області», - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що загорання трапилося в районі мотокомпресора редуктора у середині кузова локомотива.
Рятувальники за допомогою вогнегасників ліквідували загоряння. Пожежі вдалося не допустити.
Жертв та постраждалих серед пасажирів та персоналу електропоїзда немає.
Електропоїзд складався з 12 вагонів, в яких перебувало 228 пасажирів та 26 провідників.
Усіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.
Наразі усі обставини надзвичайної події встановлюються.
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Про це інформує пресслужба ДСНС в Рівненській області.
«2 січня о 10:40 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про те, що під час руху загорівся електропоїзд сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів на залізничній станції міста Радивилів.
На місце виклику було направлене чергове відділення бійців 7-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Рівненській області», - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що загорання трапилося в районі мотокомпресора редуктора у середині кузова локомотива.
Рятувальники за допомогою вогнегасників ліквідували загоряння. Пожежі вдалося не допустити.
Жертв та постраждалих серед пасажирів та персоналу електропоїзда немає.
Електропоїзд складався з 12 вагонів, в яких перебувало 228 пасажирів та 26 провідників.
Усіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.
Наразі усі обставини надзвичайної події встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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