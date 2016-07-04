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На Рівненщині під час руху загорівся поїзд Миколаїв-Рахів

На Рівненщині під час руху загорівся поїзд Миколаїв-Рахів
Рятувальники ліквідували загоряння в електропотязі сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів, що сталося зранку на станції Радивілів Рівненської області.

Про це інформує пресслужба ДСНС в Рівненській області.

«2 січня о 10:40 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про те, що під час руху загорівся електропоїзд сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів на залізничній станції міста Радивилів.

На місце виклику було направлене чергове відділення бійців 7-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Рівненській області», - йдеться у повідомленні.

На Рівненщині під час руху загорівся поїзд Миколаїв-Рахів
На Рівненщині під час руху загорівся поїзд Миколаїв-Рахів

Також повідомляється, що загорання трапилося в районі мотокомпресора редуктора у середині кузова локомотива.

Рятувальники за допомогою вогнегасників ліквідували загоряння. Пожежі вдалося не допустити.

На Рівненщині під час руху загорівся поїзд Миколаїв-Рахів
На Рівненщині під час руху загорівся поїзд Миколаїв-Рахів
На Рівненщині під час руху загорівся поїзд Миколаїв-Рахів
На Рівненщині під час руху загорівся поїзд Миколаїв-Рахів

Жертв та постраждалих серед пасажирів та персоналу електропоїзда немає.

Електропоїзд складався з 12 вагонів, в яких перебувало 228 пасажирів та 26 провідників.

Усіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.

Наразі усі обставини надзвичайної події встановлюються.

На Рівненщині під час руху загорівся поїзд Миколаїв-Рахів

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Теги: потяг, загорання, ДСНС
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