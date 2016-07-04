На Рівненщині під час руху загорівся поїзд Миколаїв-Рахів





Про це інформує пресслужба



«2 січня о 10:40 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про те, що під час руху загорівся електропоїзд сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів на залізничній станції міста Радивилів.



На місце виклику було направлене чергове відділення бійців 7-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Рівненській області», - йдеться у повідомленні.





Також повідомляється, що загорання трапилося в районі мотокомпресора редуктора у середині кузова локомотива.



Рятувальники за допомогою вогнегасників ліквідували загоряння. Пожежі вдалося не допустити.





Жертв та постраждалих серед пасажирів та персоналу електропоїзда немає.



Електропоїзд складався з 12 вагонів, в яких перебувало 228 пасажирів та 26 провідників.



Усіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.



Наразі усі обставини надзвичайної події встановлюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники ліквідували загоряння в електропотязі сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів, що сталося зранку на станції Радивілів Рівненської області.Про це інформує пресслужба ДСНС в Рівненській області «2 січня о 10:40 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про те, що під час руху загорівся електропоїзд сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів на залізничній станції міста Радивилів.На місце виклику було направлене чергове відділення бійців 7-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Рівненській області», - йдеться у повідомленні.Також повідомляється, що загорання трапилося в районі мотокомпресора редуктора у середині кузова локомотива.Рятувальники за допомогою вогнегасників ліквідували загоряння. Пожежі вдалося не допустити.Жертв та постраждалих серед пасажирів та персоналу електропоїзда немає.Електропоїзд складався з 12 вагонів, в яких перебувало 228 пасажирів та 26 провідників.Усіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.Наразі усі обставини надзвичайної події встановлюються.

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