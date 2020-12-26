Ногою в голову: на Волині чоловік побив свого товариша





Перебуваючи біля магазину «Тополинка плюс», 31-річний місцевий мешканець під час конфлікту вдарив свого знайомого ногою в голову, а коли той впав, ще й завдав удару в обличчя. Про це пише



За цим фактом побиття працівники поліції відкрили кримінальне провадження.



На судовому засіданні потерпілий заявив про те, що відмовляється від приватного обвинувачення, мовляв, він пробачає свого кривдника.



Ковельський міськрайонний суд закрив провадження та звільнив обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про інцидент у селищі Люблинець, який трапився кілька місяців тому, йдеться у недавній ухвалі Ковельського міськрайонного суду.Перебуваючи біля магазину «Тополинка плюс», 31-річний місцевий мешканець під час конфлікту вдарив свого знайомого ногою в голову, а коли той впав, ще й завдав удару в обличчя. Про це пише Ковель Медіа За цим фактом побиття працівники поліції відкрили кримінальне провадження.На судовому засіданні потерпілий заявив про те, що відмовляється від приватного обвинувачення, мовляв, він пробачає свого кривдника.Ковельський міськрайонний суд закрив провадження та звільнив обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

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