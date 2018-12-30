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Луцький зоопарк видав календар із зображеннями його мешканців. ФОТО

Луцький зоопарк видав календар із зображеннями його мешканців. ФОТО
З'явився календар на 2021 рік з мешканцями луцького зоопарку.

Про це повідомили на офіційній facebook-сторінці звіринцю.

"Хай цей рік стане дійсно успішним для нашої країни та кожного громадянина. Перемоги, миру, процвітання, добра, здоров'я та щастя усім. А щоб ви не губилися у святах та буднях і мали можливість відмічати найкращі моменти 2021-го сердечками, кружечками чи квадратиками, ми випустили календар із нашими підопічними", - йдеться у дописі.

Він - уже у продажу. Запитуйте у касі зоопарку. Вартість - 120 гривень.

Луцький зоопарк видав календар із зображеннями його мешканців. ФОТО
Луцький зоопарк видав календар із зображеннями його мешканців. ФОТО
Луцький зоопарк видав календар із зображеннями його мешканців. ФОТО
Луцький зоопарк видав календар із зображеннями його мешканців. ФОТО

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Теги: зоопарк, календар
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