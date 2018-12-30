Луцький зоопарк видав календар із зображеннями його мешканців. ФОТО
Сьогодні, 16:12
З'явився календар на 2021 рік з мешканцями луцького зоопарку.
Про це повідомили на офіційній facebook-сторінці звіринцю.
"Хай цей рік стане дійсно успішним для нашої країни та кожного громадянина. Перемоги, миру, процвітання, добра, здоров'я та щастя усім. А щоб ви не губилися у святах та буднях і мали можливість відмічати найкращі моменти 2021-го сердечками, кружечками чи квадратиками, ми випустили календар із нашими підопічними", - йдеться у дописі.
Він - уже у продажу. Запитуйте у касі зоопарку. Вартість - 120 гривень.
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Про це повідомили на офіційній facebook-сторінці звіринцю.
"Хай цей рік стане дійсно успішним для нашої країни та кожного громадянина. Перемоги, миру, процвітання, добра, здоров'я та щастя усім. А щоб ви не губилися у святах та буднях і мали можливість відмічати найкращі моменти 2021-го сердечками, кружечками чи квадратиками, ми випустили календар із нашими підопічними", - йдеться у дописі.
Він - уже у продажу. Запитуйте у касі зоопарку. Вартість - 120 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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