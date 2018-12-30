Луцький зоопарк видав календар із зображеннями його мешканців. ФОТО

З'явився календар на 2021 рік з мешканцями луцького зоопарку.Про це повідомили на офіційній facebook-сторінці звіринцю."Хай цей рік стане дійсно успішним для нашої країни та кожного громадянина. Перемоги, миру, процвітання, добра, здоров'я та щастя усім. А щоб ви не губилися у святах та буднях і мали можливість відмічати найкращі моменти 2021-го сердечками, кружечками чи квадратиками, ми випустили календар із нашими підопічними", - йдеться у дописі.Він - уже у продажу. Запитуйте у касі зоопарку. Вартість - 120 гривень.