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Облаштування пожежної сигналізації у двох дитсадках коштуватиме близько 500 тисяч гривень

Облаштування пожежної сигналізації у двох дитсадках коштуватиме близько 500 тисяч гривень
Роботи здійснюватимуть у дитсадках № 10 та 19.

Виконавців робіт визначать у результаті відкритих торгів, пише Волинь Online.

Організовує торги управління освіти Луцької міськради.

Влаштування автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей та устаткування передавання тривожних сповіщень у дошкільному навчальному закладі № 10 на вулиці Воїнів інтернаціоналістів, 8 коштуватиме до 280,276 тисячі гривень. Тендерні пропозиції приймають до 12 січня. Строк виконання робіт – до 26 лютого.

Влаштування автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей та устаткування передавання тривожних сповіщень у дошкільному навчальному закладі № 19 на вул. Воїнів інтернаціоналістів, 5 коштуватиме до 291,892 тисячі гривень. Тендерні пропозиції приймають до 12 січня. Строк виконання робіт – до 26 лютого.

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Теги: пожежна сигналізація, садочок, тендер
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