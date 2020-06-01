Облаштування пожежної сигналізації у двох дитсадках коштуватиме близько 500 тисяч гривень





Виконавців робіт визначать у результаті відкритих торгів, пише



Організовує торги управління освіти Луцької міськради.



Влаштування автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей та устаткування передавання тривожних сповіщень у дошкільному навчальному закладі № 10 на вулиці Воїнів інтернаціоналістів, 8 коштуватиме до 280,276 тисячі гривень. Тендерні пропозиції приймають до 12 січня. Строк виконання робіт – до 26 лютого.



Влаштування автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей та устаткування передавання тривожних сповіщень у дошкільному навчальному закладі № 19 на вул. Воїнів інтернаціоналістів, 5 коштуватиме до 291,892 тисячі гривень. Тендерні пропозиції приймають до 12 січня. Строк виконання робіт – до 26 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Роботи здійснюватимуть у дитсадках № 10 та 19.Виконавців робіт визначать у результаті відкритих торгів, пише Волинь Online Організовує торги управління освіти Луцької міськради.Влаштування автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей та устаткування передавання тривожних сповіщень у дошкільному навчальному закладі № 10 на вулиці Воїнів інтернаціоналістів, 8 коштуватиме до 280,276 тисячі гривень. Тендерні пропозиції приймають до 12 січня. Строк виконання робіт – до 26 лютого.Влаштування автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей та устаткування передавання тривожних сповіщень у дошкільному навчальному закладі № 19 на вул. Воїнів інтернаціоналістів, 5 коштуватиме до 291,892 тисячі гривень. Тендерні пропозиції приймають до 12 січня. Строк виконання робіт – до 26 лютого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію