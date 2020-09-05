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Зловмисник вісім років може провести за ґратами: на Волині пиятика закінчилась різаниною

Зловмисник вісім років може провести за ґратами: на Волині пиятика закінчилась різаниною
Учора, 1 січня, до поліції Луцького району надійшло повідомлення від медиків: доставили чоловіка з ножовим пораненням. У справу втрутилися оперативники.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліцейські з’ясували, що потерпілий - 27-річний житель Луцького району. Виявилось, що напередодні, під час пиятики, його вдарив ножем 20–річний односелець.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідство триває.

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Теги: поліція, різанина
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