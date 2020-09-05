Зловмисник вісім років може провести за ґратами: на Волині пиятика закінчилась різаниною
Сьогодні, 17:19
Учора, 1 січня, до поліції Луцького району надійшло повідомлення від медиків: доставили чоловіка з ножовим пораненням. У справу втрутилися оперативники.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Поліцейські з’ясували, що потерпілий - 27-річний житель Луцького району. Виявилось, що напередодні, під час пиятики, його вдарив ножем 20–річний односелець.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідство триває.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Поліцейські з’ясували, що потерпілий - 27-річний житель Луцького району. Виявилось, що напередодні, під час пиятики, його вдарив ножем 20–річний односелець.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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