Зловмисник вісім років може провести за ґратами: на Волині пиятика закінчилась різаниною





Про це інформує



Поліцейські з’ясували, що потерпілий - 27-річний житель Луцького району. Виявилось, що напередодні, під час пиятики, його вдарив ножем 20–річний односелець.



Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК.



Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 1 січня, до поліції Луцького району надійшло повідомлення від медиків: доставили чоловіка з ножовим пораненням. У справу втрутилися оперативники.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області Поліцейські з’ясували, що потерпілий - 27-річний житель Луцького району. Виявилось, що напередодні, під час пиятики, його вдарив ножем 20–річний односелець.Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК.Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідство триває.

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