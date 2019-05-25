Власник залишив без нагляду: на Волині поліція оперативно знайшла викрадача автомобіля





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Викрадача оперативно встановили поліцейські – це 35-річний місцевий житель. Автомобіль вилучили.



За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують усі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 1 січня, зловмисник заволодів автомобілем 27-річного ковельчанина. Транспортний засіб, Fiat Punto, чоловік залишив заведеним без нагляду. Цим і скористався зловмисник.Повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області Викрадача оперативно встановили поліцейські – це 35-річний місцевий житель. Автомобіль вилучили.За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують усі обставини події.

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