Власник залишив без нагляду: на Волині поліція оперативно знайшла викрадача автомобіля
Сьогодні, 17:50
Учора, 1 січня, зловмисник заволодів автомобілем 27-річного ковельчанина. Транспортний засіб, Fiat Punto, чоловік залишив заведеним без нагляду. Цим і скористався зловмисник.
Повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Викрадача оперативно встановили поліцейські – це 35-річний місцевий житель. Автомобіль вилучили.
За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують усі обставини події.
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Повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Викрадача оперативно встановили поліцейські – це 35-річний місцевий житель. Автомобіль вилучили.
За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують усі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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