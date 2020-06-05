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Луцькі прикордонники займатимуться у новенькому спортзалі. ФОТО

Луцькі прикордонники займатимуться у новенькому спортзалі. ФОТО
Днями у м. Луцьк після повної реконструкції відкрили спортивний зал «КОРДОН».

Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

Патріотизм, мужність та фізична витривалість є неодмінними рисами, які притаманні охоронцям кордону. Розвивати ці почуття необхідно з дитинства. Важливе місце у вихованні та фізичному загартуванні звичайно ж займає спорт. Ним можна займатися в будь-який час та будь-де. Однак в просторому, світлому та новому приміщенні це звичайно робити зручніше та приємніше.

Саме такі умови для заняття спортом створили для персоналу Луцького прикордонного загону та їхніх сімей.

Луцькі прикордонники займатимуться у новенькому спортзалі. ФОТО
Луцькі прикордонники займатимуться у новенькому спортзалі. ФОТО

В приміщенні, яке передали на баланс загону два роки тому, зробили капітальний ремонт. Коштом фонду прикордонного загону та за підтримки спонсорів, у приміщенні облаштували зал важкої атлетики, гімнастичний зал, роздягальні та душові кімнати.

З нагоди відкриття, вихованці спортивного клубу «КОРДОН» продемонстрували гостям свої вміння та досягнення. Священнослужителі на чолі із митрополитом Михаїлом освятили приміщення спортивного залу.

Луцькі прикордонники займатимуться у новенькому спортзалі. ФОТО
Луцькі прикордонники займатимуться у новенькому спортзалі. ФОТО

Керівництво прикордонного загону вдячне за допомогу Петру Пилипюку – генеральному директору підприємства «Модерн-Експо» та усім, хто долучився до цієї справи.

Військовослужбовці Луцького прикордонного загону та вихованці дитячого спортивного клубу уже відвідують новий спортивний зал, де опановують прийоми карате, рукопашного бою, займаються гімнастикою та важкою атлетикою.


До слова, прикордонний дитячий спортивний клуб "КОРДОН" з кіокушинкай карате був створений з метою виховання патріотичної молоді, зокрема дітей військовослужбовців прикордонного загону у 2017 році.

Нині клуб налічує понад 100 вихованців.

Тренуються спортсмени під керівництвом тренера Спортивного комітету ДПСУ, майстра спорту України Богдана Мандрикіна.

Вихованці успішно беруть участь та посідають призові місця на Чемпіонатах України та Європи. Надалі вступають до військових навчальних закладів, в тому числі й до Національної академії Державної прикордонної служби України.

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Теги: прикордонники, спортзал, Кордон
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