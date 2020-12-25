Волинські школярі перемогли на міжнародному фестивалі
Сьогодні, 05:28
Школярі зі села Уховецьк, що на Ковельщині вибороли перше місце на міжнародному фестивалі-конкурсі.
Про це повідомляє КовельMedia, посилаючись на сайт Колодяжненської громади.
"Гарний новорічний подарунок рідній уховецькій школі піднесли вихованці дитячого фольклорного гурту «Веретенце» Центру позашкільної освіти (керівник Руслана Семотюк). Діти посіли І місце на міжнародному фестивалі-конкурсі «Зимова фантазія. Різдвяні візерунки» у номінації «народний вокал». Щиро радіємо за нашу талановиту молодь! Бажаємо у подальшому примножувати творчу скарбничку свого колективу високими нагородами та мистецькими здобутками", - йдеться на сайті громади.
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Про це повідомляє КовельMedia, посилаючись на сайт Колодяжненської громади.
"Гарний новорічний подарунок рідній уховецькій школі піднесли вихованці дитячого фольклорного гурту «Веретенце» Центру позашкільної освіти (керівник Руслана Семотюк). Діти посіли І місце на міжнародному фестивалі-конкурсі «Зимова фантазія. Різдвяні візерунки» у номінації «народний вокал». Щиро радіємо за нашу талановиту молодь! Бажаємо у подальшому примножувати творчу скарбничку свого колективу високими нагородами та мистецькими здобутками", - йдеться на сайті громади.
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