вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські школярі перемогли на міжнародному фестивалі

Волинські школярі перемогли на міжнародному фестивалі
Школярі зі села Уховецьк, що на Ковельщині вибороли перше місце на міжнародному фестивалі-конкурсі.

Про це повідомляє КовельMedia, посилаючись на сайт Колодяжненської громади.

"Гарний новорічний подарунок рідній уховецькій школі піднесли вихованці дитячого фольклорного гурту «Веретенце» Центру позашкільної освіти (керівник Руслана Семотюк). Діти посіли І місце на міжнародному фестивалі-конкурсі «Зимова фантазія. Різдвяні візерунки» у номінації «народний вокал». Щиро радіємо за нашу талановиту молодь! Бажаємо у подальшому примножувати творчу скарбничку свого колективу високими нагородами та мистецькими здобутками", - йдеться на сайті громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, конкурс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Волинські школярі перемогли на міжнародному фестивалі
Сьогодні, 05:28
На Донеччині через піротехніку загорівся
Сьогодні, 04:21
Україні прогнозують найтепліший січень за останні роки
Сьогодні, 03:17
Ногою в голову: на Волині чоловік побив свого товариша
Сьогодні, 02:16
П'яний чоловік в шапці Діда Мороза влаштував стрілялину в центрі Львова. ФОТО
Сьогодні, 01:13
Схожі новини
На Волині визначили переможців конкурсу найкращої авторської еко-іграшки На Волині визначили переможців конкурсу найкращої авторської еко-іграшки
25 грудень, 2020, 17:16
Волинська єпархія організовує конкурс для православних журналістів Волинська єпархія організовує конкурс для православних журналістів
25 грудень, 2020, 02:13
Жителі волинського селища змагатимуться у новорічному оформленні будинків Жителі волинського селища змагатимуться у новорічному оформленні будинків
11 грудень, 2020, 08:10
Роботи волинських умільців оцінили в Греції Роботи волинських умільців оцінили в Греції
25 листопад, 2020, 03:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські школярі перемогли на міжнародному фестивалі
Сьогодні, 05:28
 0
На Донеччині через піротехніку загорівся
Сьогодні, 04:21
 0
Україні прогнозують найтепліший січень за останні роки
Сьогодні, 03:17
 0
Ногою в голову: на Волині чоловік побив свого товариша
Сьогодні, 02:16
 0
П'яний чоловік в шапці Діда Мороза влаштував стрілялину в центрі Львова. ФОТО
Сьогодні, 01:13
 0
Медіа
відео
1/8