Волинські школярі перемогли на міжнародному фестивалі





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"Гарний новорічний подарунок рідній уховецькій школі піднесли вихованці дитячого фольклорного гурту «Веретенце» Центру позашкільної освіти (керівник Руслана Семотюк). Діти посіли І місце на міжнародному фестивалі-конкурсі «Зимова фантазія. Різдвяні візерунки» у номінації «народний вокал». Щиро радіємо за нашу талановиту молодь! Бажаємо у подальшому примножувати творчу скарбничку свого колективу високими нагородами та мистецькими здобутками", - йдеться на сайті громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школярі зі села Уховецьк, що на Ковельщині вибороли перше місце на міжнародному фестивалі-конкурсі.Про це повідомляє КовельMedia , посилаючись на сайт Колодяжненської громади."Гарний новорічний подарунок рідній уховецькій школі піднесли вихованці дитячого фольклорного гурту «Веретенце» Центру позашкільної освіти (керівник Руслана Семотюк). Діти посіли І місце на міжнародному фестивалі-конкурсі «Зимова фантазія. Різдвяні візерунки» у номінації «народний вокал». Щиро радіємо за нашу талановиту молодь! Бажаємо у подальшому примножувати творчу скарбничку свого колективу високими нагородами та мистецькими здобутками", - йдеться на сайті громади.

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