Лучанка з отруйного борщівника виготовляє музичні інструменти. ВІДЕО

Галина Бичкова.



Жінка розповіла



Дощовиці Галина виготовляє щодня після роботи. Жінка працює фельдшеркою ветеринарної медицини. Матеріал для інструментів шукає на полях під Луцьком. Стебла збирає восени, тоді, каже майстриня, рослина вже висихає і не пече руки.



"Перший раз я брала рукавиці, але потім помітила, що навіть зелені листочки пізно восени не печуть, тому що сік потребує сонячне проміння і під його дією виникає опік. Беру пилочку, сумку велику, він легкий, але об’ємний і заготовляю", - розповідає майстриня. Для дощовиць жінка обирає товсті стебла.



На виготовлення однієї дощовиці потрібно два тижні. Спершу жінка ретельно вимиває стебла борщівника під проточною водою і знімає шкірку, де ще може бути отрута.



Подальші етапи створення дощовиці, розповідає Галина Бичкова - шліфування, покриття лаком, обклеювання отворів картоном, декорування і наповнення стовбу. Від компонентів залежить звук майбутнього інструменту. Всередину жінка засипає камінці, пісок, бісер, або крупи.



Дощовиці, які ще називають "посохи дощу" жінка виготовляє вже кілька років. Каже: це древній шаманський інструмент, з допомогою якого люди спілкувалися зі стихією. В 70-х роках в Європу дощовицю завезли як сувенір. Нині ж майстриня радить використовувати інструмент для заспокоєння нервів, або співів.





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