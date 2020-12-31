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Як загартовуються луцькі «моржі». ВІДЕО

Як загартовуються луцькі «моржі». ВІДЕО
У Луцьку – 132 любителі зимового купання. Таких людей називають "моржами".

Лучанин Олександр Данилюк розповів кореспондентам Суспільного, що разом із однодумцями загартовуються впродовж багатьох років за будь-якої погоди та температури води.

Місцеві "моржі" проводять процедури зранку. На центральному пляжі в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки чоловіки та жінки роблять розминку, опісля занурюються в холодну воду.

Ігор Лащук і Микола Чижик купаються в Стиру понад 15 років. Розповідають: за цей період не хворіли жодного разу. Зі слів Миколи Чижика, давно забув, що таке ангіна, кашель, запалення, грип. Ігор Лащук зазначає, що загартовуватися потрібно поступово: починати бажано наприкінці літа – на початку осені, коли вода охолоджується поступово.

До такого виду загартовування як моржування варто бути підготовленим, каже сімейний лікар Ростислав Дудік. Із його слів, заборонено купатися в холодну пору року тим, хто має хронічні захворювання серцево-судинної системи, наслідки інсультів, захворювання щитовидної залози.

Лікар підкреслив, що після занурення у холодну воду необхідно витертися рушником, одягнути теплий одяг і взуття.

Після купання варто випити гарячого чаю чи компоту, не вживати алкоголю, каже лучанин Олександр Данилюк. Чоловік загартовується 34 роки. "Коли людина виходить із води, то ми кажемо один одному: "Доброго здоров’я". Я кажу: "З ціленням Вас!" Я звертаюся до води і прошу Бога, щоб допоміг мені оздоровитися", – зазначив чоловік.

Щодня загартовується й лучанка Алла Жупанюк. Каже: від такого загартовування отримує позитив і гармонію. "Річка, природа, парк тебе ставлять на місце і нагадують тобі, що ти — дитя природи", — розповіла жінка.


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Теги: Волинь, Луцьк, моржування, загартовування
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