Як загартовуються луцькі «моржі». ВІДЕО





Лучанин Олександр Данилюк розповів кореспондентам



Місцеві "моржі" проводять процедури зранку. На центральному пляжі в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки чоловіки та жінки роблять розминку, опісля занурюються в холодну воду.



Ігор Лащук і Микола Чижик купаються в Стиру понад 15 років. Розповідають: за цей період не хворіли жодного разу. Зі слів Миколи Чижика, давно забув, що таке ангіна, кашель, запалення, грип. Ігор Лащук зазначає, що загартовуватися потрібно поступово: починати бажано наприкінці літа – на початку осені, коли вода охолоджується поступово.



До такого виду загартовування як моржування варто бути підготовленим, каже сімейний лікар Ростислав Дудік. Із його слів, заборонено купатися в холодну пору року тим, хто має хронічні захворювання серцево-судинної системи, наслідки інсультів, захворювання щитовидної залози.



Лікар підкреслив, що після занурення у холодну воду необхідно витертися рушником, одягнути теплий одяг і взуття.



Після купання варто випити гарячого чаю чи компоту, не вживати алкоголю, каже лучанин Олександр Данилюк. Чоловік загартовується 34 роки. "Коли людина виходить із води, то ми кажемо один одному: "Доброго здоров’я". Я кажу: "З ціленням Вас!" Я звертаюся до води і прошу Бога, щоб допоміг мені оздоровитися", – зазначив чоловік.



Щодня загартовується й лучанка Алла Жупанюк. Каже: від такого загартовування отримує позитив і гармонію. "Річка, природа, парк тебе ставлять на місце і нагадують тобі, що ти — дитя природи", — розповіла жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку – 132 любителі зимового купання. Таких людей називають "моржами".Лучанинрозповів кореспондентам Суспільного , що разом із однодумцями загартовуються впродовж багатьох років за будь-якої погоди та температури води.Місцеві "моржі" проводять процедури зранку. На центральному пляжі в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки чоловіки та жінки роблять розминку, опісля занурюються в холодну воду.купаються в Стиру понад 15 років. Розповідають: за цей період не хворіли жодного разу. Зі слів Миколи Чижика, давно забув, що таке ангіна, кашель, запалення, грип. Ігор Лащук зазначає, що загартовуватися потрібно поступово: починати бажано наприкінці літа – на початку осені, коли вода охолоджується поступово.До такого виду загартовування як моржування варто бути підготовленим, каже сімейний лікар Ростислав Дудік. Із його слів, заборонено купатися в холодну пору року тим, хто має хронічні захворювання серцево-судинної системи, наслідки інсультів, захворювання щитовидної залози.Лікар підкреслив, що після занурення у холодну воду необхідно витертися рушником, одягнути теплий одяг і взуття.Після купання варто випити гарячого чаю чи компоту, не вживати алкоголю, каже лучанин Олександр Данилюк. Чоловік загартовується 34 роки. "Коли людина виходить із води, то ми кажемо один одному: "Доброго здоров’я". Я кажу: "З ціленням Вас!" Я звертаюся до води і прошу Бога, щоб допоміг мені оздоровитися", – зазначив чоловік.Щодня загартовується й лучанка. Каже: від такого загартовування отримує позитив і гармонію. "Річка, природа, парк тебе ставлять на місце і нагадують тобі, що ти — дитя природи", — розповіла жінка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію