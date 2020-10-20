Майже за рік послугою «єМалятко» у Луцьку скористалися понад тисяча родин
Сьогодні, 17:23
У 2020 році Луцьк долучився до надання комплексної послуги "єМалятко". У луцькому ЦНАПі цю послугу почали надавати 31 січня.
Варто зазначити, що у Луцьку до надання цієї послуги долучилися одними з перших, - йдеться у дописі на сторінці Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку.
Послуга за короткий час стала однією з найпопулярніших. З моменту запуску послугою уже скористалися 1243 родини, яким було надали 4976 послуг.
"Витративши лише двадцять хвилин свого часу у перинатальному центрі або у ЦНАП, батьки отримують комплекс із восьми послуг за однією заявою, а вже наступного дня усі документи готові. Все просто, доступно, людяно", - йдеться у дописі.
Також у ЦНАПі подякували за підтримку заступниці міністра цифрової трансформації України Людмилі Рабчинській та усій команді Міністерства цифрової трансформації України, Луцькому міському голові Ігорю Поліщуку.
"Запрошуємо скористатися сервісом “єМалятко” у ЦНАП міста Луцька згідно графіка роботи та у Волинському обласному перинатальному центрі у вівторок та четвер з 09.00 до 13.00. Не зупиняємося і продовжуємо якісно та сервісно надавати послуги мешканцям територіальної громади", - йдеться у дописі.
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Варто зазначити, що у Луцьку до надання цієї послуги долучилися одними з перших, - йдеться у дописі на сторінці Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку.
Послуга за короткий час стала однією з найпопулярніших. З моменту запуску послугою уже скористалися 1243 родини, яким було надали 4976 послуг.
"Витративши лише двадцять хвилин свого часу у перинатальному центрі або у ЦНАП, батьки отримують комплекс із восьми послуг за однією заявою, а вже наступного дня усі документи готові. Все просто, доступно, людяно", - йдеться у дописі.
Також у ЦНАПі подякували за підтримку заступниці міністра цифрової трансформації України Людмилі Рабчинській та усій команді Міністерства цифрової трансформації України, Луцькому міському голові Ігорю Поліщуку.
"Запрошуємо скористатися сервісом “єМалятко” у ЦНАП міста Луцька згідно графіка роботи та у Волинському обласному перинатальному центрі у вівторок та четвер з 09.00 до 13.00. Не зупиняємося і продовжуємо якісно та сервісно надавати послуги мешканцям територіальної громади", - йдеться у дописі.
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