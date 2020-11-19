У Луцьку зі стріляниною та газовим балончиком побилися рідні брати





У вищевказаних подіях розбирався Луцький міськрайонний суд Волинської області, який днями виніс вирок у справі, - пише



Так, 12 жовтня поблизу Луцького РВП ГУНП у Волинській області на вулиці Боженка, 34 обвинувачений під час словесного конфлікту з рідним братом вдарив того та повалив на землю, продовживши наносити удари ногами по тулубу.



У суді зловмисник свою вину не визнав. Він розповів, що у той день разом з дружиною стояв на подвір’ї за місцем свого проживання, де повз них проїхав чорний автомобіль, з якого було здійснено два постріли у їх бік. Він сів на мотоцикл та намагався його наздогнати, викликав працівників поліції, однак той втік.



Після вищевказаних подій чоловік поїхав до Луцького РВП ГУНП у Волинській області на вулиці Боженка, щоб написати заяву. Там він побачив свого брата та слідчу. На прохання останньої він підійшов до них, але брат несподівано з-за спини слідчої розпилив балончик з газом. Тоді він штовхнув його рукою в груди, той впав. Аби захистити себе та слідчу, він почав вибивати газовий балончик з рук брата, б’ючи ногою по руках. Він не став відкидати, що тілесні ушкодження у брата виникли внаслідок його ударів, але, з його слів, він робив це виключно з метою самозахисту, тому вважає, що він не підлягає кримінальній відповідальності.



Версія потерпілого дещо відрізнялася від показань обвинуваченого. Він розповів, що з сім’єю брата у нього склались складні відносини. Вночі до нього зателефонував обвинувачений з погрозами про розправу над його сім`єю. Того ж дня, коли він проїжджав повз будинок обвинуваченого, загальмував, оскільки там була погана дорога. Під час цього маневру в його автомобіль полетів камінь, тому він у відповідь здійснив постріл у землю не з вогнепальної зброї та поїхав далі. Брат почав його наздоганяти мотоциклом, кидати каміння в автомобіль, пошкодивши його, тому він поїхав до відділу поліції на Боженка, щоб написати заяву.



Після написання заяви слідча на вулиці оглядала його автомобіль. В цей момент під`їхав обвинувачений, підійшов до них в шоломі на голові та відразу ж, нічого не говорячи, перехилився через слідчу та вдарив його в область голови. Оскільки він розумів, що брат є значно сильнішим від нього, тому дістав газовий балончик та почав розпилювати. Обвинувачений схопив його обома руками за одяг, жбурнув на землю, де продовжував бити ногами, нанісши приблизно п’ять ударів. Після того, як обвинувачений його кинув на землю, балончик більше не застосовував, оскільки закривався руками від його ударів.



Також потерпілий зазначив, що по двох аналогічних справах за участі родичів він є потерпілим, по двох інших – обвинуваченим. Просив призначити його брату максимальну міру покарання.



Слідча, яка стала свідком подій, підтвердила слова потерпілого щодо подій поблизу відділу поліції, наголосивши, що конфлікт розпочав саме обвинувачений. Після цього їх розборонили працівники поліції.



Тож суд взяв до уваги саме показання потерпілого, які підтверджуються доказами та словами свідка. Відтак, обвинувачений отримав покарання у виді штрафу 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поблизу відділу поліції побилися рідні брати. Один з братів стверджував, що у нього та його дружину стріляли з автомобіля, натомість інший говорив, що брат кидав в його автомобіль каміння, тому він у відповідь здійснив постріли у землю.У вищевказаних подіях розбирався Луцький міськрайонний суд Волинської області, який днями виніс вирок у справі, - пише ІА Волинські новини. Так, 12 жовтня поблизу Луцького РВП ГУНП у Волинській області на вулиці Боженка, 34 обвинувачений під час словесного конфлікту з рідним братом вдарив того та повалив на землю, продовживши наносити удари ногами по тулубу.У суді зловмисник свою вину не визнав. Він розповів, що у той день разом з дружиною стояв на подвір’ї за місцем свого проживання, де повз них проїхав чорний автомобіль, з якого було здійснено два постріли у їх бік. Він сів на мотоцикл та намагався його наздогнати, викликав працівників поліції, однак той втік.Після вищевказаних подій чоловік поїхав до Луцького РВП ГУНП у Волинській області на вулиці Боженка, щоб написати заяву. Там він побачив свого брата та слідчу. На прохання останньої він підійшов до них, але брат несподівано з-за спини слідчої розпилив балончик з газом. Тоді він штовхнув його рукою в груди, той впав. Аби захистити себе та слідчу, він почав вибивати газовий балончик з рук брата, б’ючи ногою по руках. Він не став відкидати, що тілесні ушкодження у брата виникли внаслідок його ударів, але, з його слів, він робив це виключно з метою самозахисту, тому вважає, що він не підлягає кримінальній відповідальності.Версія потерпілого дещо відрізнялася від показань обвинуваченого. Він розповів, що з сім’єю брата у нього склались складні відносини. Вночі до нього зателефонував обвинувачений з погрозами про розправу над його сім`єю. Того ж дня, коли він проїжджав повз будинок обвинуваченого, загальмував, оскільки там була погана дорога. Під час цього маневру в його автомобіль полетів камінь, тому він у відповідь здійснив постріл у землю не з вогнепальної зброї та поїхав далі. Брат почав його наздоганяти мотоциклом, кидати каміння в автомобіль, пошкодивши його, тому він поїхав до відділу поліції на Боженка, щоб написати заяву.Після написання заяви слідча на вулиці оглядала його автомобіль. В цей момент під`їхав обвинувачений, підійшов до них в шоломі на голові та відразу ж, нічого не говорячи, перехилився через слідчу та вдарив його в область голови. Оскільки він розумів, що брат є значно сильнішим від нього, тому дістав газовий балончик та почав розпилювати. Обвинувачений схопив його обома руками за одяг, жбурнув на землю, де продовжував бити ногами, нанісши приблизно п’ять ударів. Після того, як обвинувачений його кинув на землю, балончик більше не застосовував, оскільки закривався руками від його ударів.Також потерпілий зазначив, що по двох аналогічних справах за участі родичів він є потерпілим, по двох інших – обвинуваченим. Просив призначити його брату максимальну міру покарання.Слідча, яка стала свідком подій, підтвердила слова потерпілого щодо подій поблизу відділу поліції, наголосивши, що конфлікт розпочав саме обвинувачений. Після цього їх розборонили працівники поліції.Тож суд взяв до уваги саме показання потерпілого, які підтверджуються доказами та словами свідка. Відтак, обвинувачений отримав покарання у виді штрафу 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

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