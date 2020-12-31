Замість «пакунку малюка» 11 тисяч батьків обрали гроші
Сьогодні, 00:15
За листопад-грудень 2020 року грошову компенсацію у рамках програми "Пакунок малюка" при народженні дитини отримали 11 тисяч батьків.
Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна. Повідомляє Суспільне.
За її словами, в Україні спочатку "з великим скепсисом" поставилися до монетизації програми.
"По-перше, нам сказали, що ви її ніколи не виконаєте. Бо ми ж сказали, що можна цю картку забезпечити товарами тільки в тих закладах, які не продадуть тютюн, алкогольні напої і так далі. У нас велика мережа закладів, яка приєдналася до цього пілотного проєкту. Ми її не призупиняли", – розповіла Лазебна.
Вона нагадала, що ухвалений закон про надання підтримки при народженні дитини дозволяє батькам отримати "бебі-бокс" у натуральній формі, або отримати грошову компенсацію.
"І дивилася останні дані за листопад-грудень. Там, по-моєму, було, наприклад, 13 тисяч новонароджених дітей, і батьки 11 тисяч скористалися саме програмою компенсації", – повідомила міністр.
Кабінет міністрів 29 липня 2020 року ухвалив постанову, згідно з якою замість "пакунка малюка" породіллям будуть видавати соціальну банківську картку з 5 тисячами гривень на рахунку.
Після цього дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав український уряд зберегти програму "пакунок малюка" у такому вигляді, якому він є. За даними ЮНІСЕФ, більшість батьків підтримує саме натуральну допомогу, у вигляді пакунків. Там наголошують, що ця програма універсальна для всіх родин, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу.
Влітку 2020 року повідомлялося, що у багатьох пологових будинках в Україні вже закінчилися пакунки малюка або скоро закінчаться, а нові не закупили.
До "пакунку" входили засоби гігієни, одяг та інші необхідні речі з догляду за немовлям.
17 вересня Рада прийняла за основу законопроєкт про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".
У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" замість грошової допомоги у розмірі 5 тисяч гривень.
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Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна. Повідомляє Суспільне.
За її словами, в Україні спочатку "з великим скепсисом" поставилися до монетизації програми.
"По-перше, нам сказали, що ви її ніколи не виконаєте. Бо ми ж сказали, що можна цю картку забезпечити товарами тільки в тих закладах, які не продадуть тютюн, алкогольні напої і так далі. У нас велика мережа закладів, яка приєдналася до цього пілотного проєкту. Ми її не призупиняли", – розповіла Лазебна.
Вона нагадала, що ухвалений закон про надання підтримки при народженні дитини дозволяє батькам отримати "бебі-бокс" у натуральній формі, або отримати грошову компенсацію.
"І дивилася останні дані за листопад-грудень. Там, по-моєму, було, наприклад, 13 тисяч новонароджених дітей, і батьки 11 тисяч скористалися саме програмою компенсації", – повідомила міністр.
Кабінет міністрів 29 липня 2020 року ухвалив постанову, згідно з якою замість "пакунка малюка" породіллям будуть видавати соціальну банківську картку з 5 тисячами гривень на рахунку.
Після цього дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав український уряд зберегти програму "пакунок малюка" у такому вигляді, якому він є. За даними ЮНІСЕФ, більшість батьків підтримує саме натуральну допомогу, у вигляді пакунків. Там наголошують, що ця програма універсальна для всіх родин, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу.
Влітку 2020 року повідомлялося, що у багатьох пологових будинках в Україні вже закінчилися пакунки малюка або скоро закінчаться, а нові не закупили.
До "пакунку" входили засоби гігієни, одяг та інші необхідні речі з догляду за немовлям.
17 вересня Рада прийняла за основу законопроєкт про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".
У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" замість грошової допомоги у розмірі 5 тисяч гривень.
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