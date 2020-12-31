Замість «пакунку малюка» 11 тисяч батьків обрали гроші





Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна. Повідомляє



За її словами, в Україні спочатку "з великим скепсисом" поставилися до монетизації програми.



"По-перше, нам сказали, що ви її ніколи не виконаєте. Бо ми ж сказали, що можна цю картку забезпечити товарами тільки в тих закладах, які не продадуть тютюн, алкогольні напої і так далі. У нас велика мережа закладів, яка приєдналася до цього пілотного проєкту. Ми її не призупиняли", – розповіла Лазебна.



Вона нагадала, що ухвалений закон про надання підтримки при народженні дитини дозволяє батькам отримати "бебі-бокс" у натуральній формі, або отримати грошову компенсацію.



"І дивилася останні дані за листопад-грудень. Там, по-моєму, було, наприклад, 13 тисяч новонароджених дітей, і батьки 11 тисяч скористалися саме програмою компенсації", – повідомила міністр.



Кабінет міністрів 29 липня 2020 року ухвалив постанову, згідно з якою замість "пакунка малюка" породіллям будуть видавати соціальну банківську картку з 5 тисячами гривень на рахунку.



Після цього дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав український уряд зберегти програму "пакунок малюка" у такому вигляді, якому він є. За даними ЮНІСЕФ, більшість батьків підтримує саме натуральну допомогу, у вигляді пакунків. Там наголошують, що ця програма універсальна для всіх родин, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу.



Влітку 2020 року повідомлялося, що у багатьох пологових будинках в Україні вже закінчилися пакунки малюка або скоро закінчаться, а нові не закупили.



До "пакунку" входили засоби гігієни, одяг та інші необхідні речі з догляду за немовлям.



17 вересня Рада прийняла за основу законопроєкт про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".



У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" замість грошової допомоги у розмірі 5 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За листопад-грудень 2020 року грошову компенсацію у рамках програми "Пакунок малюка" при народженні дитини отримали 11 тисяч батьків.Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна. Повідомляє Суспільне За її словами, в Україні спочатку "з великим скепсисом" поставилися до монетизації програми."По-перше, нам сказали, що ви її ніколи не виконаєте. Бо ми ж сказали, що можна цю картку забезпечити товарами тільки в тих закладах, які не продадуть тютюн, алкогольні напої і так далі. У нас велика мережа закладів, яка приєдналася до цього пілотного проєкту. Ми її не призупиняли", – розповіла Лазебна.Вона нагадала, що ухвалений закон про надання підтримки при народженні дитини дозволяє батькам отримати "бебі-бокс" у натуральній формі, або отримати грошову компенсацію."І дивилася останні дані за листопад-грудень. Там, по-моєму, було, наприклад, 13 тисяч новонароджених дітей, і батьки 11 тисяч скористалися саме програмою компенсації", – повідомила міністр.Кабінет міністрів 29 липня 2020 року ухвалив постанову, згідно з якою замість "пакунка малюка" породіллям будуть видавати соціальну банківську картку з 5 тисячами гривень на рахунку.Після цього дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав український уряд зберегти програму "пакунок малюка" у такому вигляді, якому він є. За даними ЮНІСЕФ, більшість батьків підтримує саме натуральну допомогу, у вигляді пакунків. Там наголошують, що ця програма універсальна для всіх родин, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу.Влітку 2020 року повідомлялося, що у багатьох пологових будинках в Україні вже закінчилися пакунки малюка або скоро закінчаться, а нові не закупили.До "пакунку" входили засоби гігієни, одяг та інші необхідні речі з догляду за немовлям.17 вересня Рада прийняла за основу законопроєкт про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" замість грошової допомоги у розмірі 5 тисяч гривень.

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