Найстарша жителька планети відсвяткувала 118-й день народження
02 січень, 23:35
Японці Кане Танаці, визнаній Книгою рекордів Гіннеса найстарішою з нині живих людей у світі, виповнилося 118 років.
Про це повідомляє телеканал NHK. Відомо, що жінка народилася 2 січня 1903 року в місті Фукуока на заході Японії, - пише Obozrevatel.
З пам'ятною датою особисто Танаку привітали працівники будинку престарілих, де вона проживає. За словами співробітників установи, довгожителька сплеснула в долоні, коли опікуни привітали її з днем народження.
Зазначається, що у Кане Танаки майже не було можливості зустрітися з родичами через пандемію коронавірусу.
Водночас підкреслюється, що у неї гарне здоров'я, вона їсть тричі на день і навіть займається спортом.
"Вона любить шоколад, газовані напої і арифметику. Каже, що планує залишатися здоровою до 120 років", – йдеться в повідомленні.
Як відомо, у 2019 році мешканку Японії Кане Танаку визнали найстарішою людиною на Землі і внесли її ім'я в Книгу рекордів Гіннеса. На момент реєстрації рекорду вік жінки становив 116 років і 66 днів.
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Про це повідомляє телеканал NHK. Відомо, що жінка народилася 2 січня 1903 року в місті Фукуока на заході Японії, - пише Obozrevatel.
З пам'ятною датою особисто Танаку привітали працівники будинку престарілих, де вона проживає. За словами співробітників установи, довгожителька сплеснула в долоні, коли опікуни привітали її з днем народження.
Зазначається, що у Кане Танаки майже не було можливості зустрітися з родичами через пандемію коронавірусу.
Водночас підкреслюється, що у неї гарне здоров'я, вона їсть тричі на день і навіть займається спортом.
"Вона любить шоколад, газовані напої і арифметику. Каже, що планує залишатися здоровою до 120 років", – йдеться в повідомленні.
Як відомо, у 2019 році мешканку Японії Кане Танаку визнали найстарішою людиною на Землі і внесли її ім'я в Книгу рекордів Гіннеса. На момент реєстрації рекорду вік жінки становив 116 років і 66 днів.
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