Найстарша жителька планети відсвяткувала 118-й день народження





Про це повідомляє телеканал NHK. Відомо, що жінка народилася 2 січня 1903 року в місті Фукуока на заході Японії, - пише



З пам'ятною датою особисто Танаку привітали працівники будинку престарілих, де вона проживає. За словами співробітників установи, довгожителька сплеснула в долоні, коли опікуни привітали її з днем народження.



Зазначається, що у Кане Танаки майже не було можливості зустрітися з родичами через пандемію коронавірусу.



Водночас підкреслюється, що у неї гарне здоров'я, вона їсть тричі на день і навіть займається спортом.



"Вона любить шоколад, газовані напої і арифметику. Каже, що планує залишатися здоровою до 120 років", – йдеться в повідомленні.



Як відомо, у 2019 році мешканку Японії Кане Танаку визнали найстарішою людиною на Землі і внесли її ім'я в Книгу рекордів Гіннеса. На момент реєстрації рекорду вік жінки становив 116 років і 66 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Японці Кане Танаці, визнаній Книгою рекордів Гіннеса найстарішою з нині живих людей у світі, виповнилося 118 років.Про це повідомляє телеканал NHK. Відомо, що жінка народилася 2 січня 1903 року в місті Фукуока на заході Японії, - пише Obozrevatel. З пам'ятною датою особисто Танаку привітали працівники будинку престарілих, де вона проживає. За словами співробітників установи, довгожителька сплеснула в долоні, коли опікуни привітали її з днем народження.Зазначається, що у Кане Танаки майже не було можливості зустрітися з родичами через пандемію коронавірусу.Водночас підкреслюється, що у неї гарне здоров'я, вона їсть тричі на день і навіть займається спортом."Вона любить шоколад, газовані напої і арифметику. Каже, що планує залишатися здоровою до 120 років", – йдеться в повідомленні.Як відомо, у 2019 році мешканку Японії Кане Танаку визнали найстарішою людиною на Землі і внесли її ім'я в Книгу рекордів Гіннеса. На момент реєстрації рекорду вік жінки становив 116 років і 66 днів.

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