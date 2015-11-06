На Донеччині через піротехніку загорівся





Вогонь спалахнув в одному з кабінетів на другому поверсі двоповерхової будівлі дошкільного навчального закладу. Про це повідомили надзвичайники Донеччини, - пише



Попередня причина пожежі – необережність під час використання піротехнічних засобів.



Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.



«Дотримання правил пожежної безпеки – запорука збереження вашого життя, здоров'я та майна від нищівної вогняної стихії», – наголошують у ДСНС.

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