На Донеччині через піротехніку загорівся
Сьогодні, 04:21
До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в одному із дитячих садочків у міста Маріуполь сталася пожежа.
Вогонь спалахнув в одному з кабінетів на другому поверсі двоповерхової будівлі дошкільного навчального закладу. Про це повідомили надзвичайники Донеччини, - пише Главком.
Попередня причина пожежі – необережність під час використання піротехнічних засобів.
Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.
«Дотримання правил пожежної безпеки – запорука збереження вашого життя, здоров'я та майна від нищівної вогняної стихії», – наголошують у ДСНС.
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Вогонь спалахнув в одному з кабінетів на другому поверсі двоповерхової будівлі дошкільного навчального закладу. Про це повідомили надзвичайники Донеччини, - пише Главком.
Попередня причина пожежі – необережність під час використання піротехнічних засобів.
Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.
«Дотримання правил пожежної безпеки – запорука збереження вашого життя, здоров'я та майна від нищівної вогняної стихії», – наголошують у ДСНС.
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