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На Донеччині через піротехніку загорівся

На Донеччині через піротехніку загорівся
До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в одному із дитячих садочків у міста Маріуполь сталася пожежа.

Вогонь спалахнув в одному з кабінетів на другому поверсі двоповерхової будівлі дошкільного навчального закладу. Про це повідомили надзвичайники Донеччини, - пише Главком.

Попередня причина пожежі – необережність під час використання піротехнічних засобів.

Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

«Дотримання правил пожежної безпеки – запорука збереження вашого життя, здоров'я та майна від нищівної вогняної стихії», – наголошують у ДСНС.

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Теги: Маріуполь, Донецьк, пожежа
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