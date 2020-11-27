Українські моряки відбили атаку піратів





В африканському порту 15 осіб в масках і водолазних костюмах, з ножами і палицями спробували захопити судно з українським екіпажем.

Про це член екіпажу судна Микола Іващук повідомив у фейсбуці, - пише



За його словами, інцидент стався 1 січня під час вивантаження судна Viking Diamond, екіпаж якого складається з 20 одеситів.



"На судно напали пірати. 15 осіб в масках і водолазних костюмах, з ножами і палицями. В результаті злагодженої роботи команди одеситів напад вдалося відбити, а підоспілі військові змогли затримати частину нападників", - повідомив Іващук.



Він розповів, що одесити своїми силами затримали і знешкодили зловмисників, але кілька піратів втекли.



Українські моряки під час інциденту не постраждали. На розміщеному в Facebook відео видно, як військові ведуть одного із затриманих піратів.

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