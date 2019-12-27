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Ще одна пострадянська країна відмінила смертну кару

Ще одна пострадянська країна відмінила смертну кару
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про скасування смертної кари в країні.

Про це повідомляється на офіційному сайті казахстанського президента, передає УНН.

Йдеться про закон "Про ратифікацію Другого факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, яка спрямована на скасування смертної кари".

У вересні постійний представник Казахстану при ООН підписав цей протокол.

Пізніше Конституційний рада країни дала роз'яснення щодо співвідношення норм факультативного протоколу і Конституції Казахстану. Тоді повідомлялося, що для ратифікації протоколу немає необхідності вносити зміни в основний закон країни.

Довідка:

З 2003 року в Казахстані діє мораторій на застосування смертної кари. При цьому в країні вона була скасована у звичайному судочинстві, але збережена для особливого судочинства (наприклад, у праві військового часу).

За даними Ради Європи, у 2019-му другий рік поспіль страти відбувалися лише в 20 країнах світу. Це історичний мінімум.

В ООН та Раді Європи закликають скасувати смертну кару у всіх країнах.

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Теги: Казахстан, смертна кара
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