Ще одна пострадянська країна відмінила смертну кару





Про це повідомляється на офіційному сайті казахстанського президента, передає



Йдеться про закон "Про ратифікацію Другого факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, яка спрямована на скасування смертної кари".



У вересні постійний представник Казахстану при ООН підписав цей протокол.



Пізніше Конституційний рада країни дала роз'яснення щодо співвідношення норм факультативного протоколу і Конституції Казахстану. Тоді повідомлялося, що для ратифікації протоколу немає необхідності вносити зміни в основний закон країни.



Довідка:



З 2003 року в Казахстані діє мораторій на застосування смертної кари. При цьому в країні вона була скасована у звичайному судочинстві, але збережена для особливого судочинства (наприклад, у праві військового часу).



За даними Ради Європи, у 2019-му другий рік поспіль страти відбувалися лише в 20 країнах світу. Це історичний мінімум.



В ООН та Раді Європи закликають скасувати смертну кару у всіх країнах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про скасування смертної кари в країні.Про це повідомляється на офіційному сайті казахстанського президента, передає УНН Йдеться про закон "Про ратифікацію Другого факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, яка спрямована на скасування смертної кари".У вересні постійний представник Казахстану при ООН підписав цей протокол.Пізніше Конституційний рада країни дала роз'яснення щодо співвідношення норм факультативного протоколу і Конституції Казахстану. Тоді повідомлялося, що для ратифікації протоколу немає необхідності вносити зміни в основний закон країни.З 2003 року в Казахстані діє мораторій на застосування смертної кари. При цьому в країні вона була скасована у звичайному судочинстві, але збережена для особливого судочинства (наприклад, у праві військового часу).За даними Ради Європи, у 2019-му другий рік поспіль страти відбувалися лише в 20 країнах світу. Це історичний мінімум.В ООН та Раді Європи закликають скасувати смертну кару у всіх країнах.

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