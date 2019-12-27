Ще одна пострадянська країна відмінила смертну кару
Сьогодні, 07:35
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про скасування смертної кари в країні.
Про це повідомляється на офіційному сайті казахстанського президента, передає УНН.
Йдеться про закон "Про ратифікацію Другого факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, яка спрямована на скасування смертної кари".
У вересні постійний представник Казахстану при ООН підписав цей протокол.
Пізніше Конституційний рада країни дала роз'яснення щодо співвідношення норм факультативного протоколу і Конституції Казахстану. Тоді повідомлялося, що для ратифікації протоколу немає необхідності вносити зміни в основний закон країни.
Довідка:
З 2003 року в Казахстані діє мораторій на застосування смертної кари. При цьому в країні вона була скасована у звичайному судочинстві, але збережена для особливого судочинства (наприклад, у праві військового часу).
За даними Ради Європи, у 2019-му другий рік поспіль страти відбувалися лише в 20 країнах світу. Це історичний мінімум.
В ООН та Раді Європи закликають скасувати смертну кару у всіх країнах.
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Про це повідомляється на офіційному сайті казахстанського президента, передає УНН.
Йдеться про закон "Про ратифікацію Другого факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, яка спрямована на скасування смертної кари".
У вересні постійний представник Казахстану при ООН підписав цей протокол.
Пізніше Конституційний рада країни дала роз'яснення щодо співвідношення норм факультативного протоколу і Конституції Казахстану. Тоді повідомлялося, що для ратифікації протоколу немає необхідності вносити зміни в основний закон країни.
Довідка:
З 2003 року в Казахстані діє мораторій на застосування смертної кари. При цьому в країні вона була скасована у звичайному судочинстві, але збережена для особливого судочинства (наприклад, у праві військового часу).
За даними Ради Європи, у 2019-му другий рік поспіль страти відбувалися лише в 20 країнах світу. Це історичний мінімум.
В ООН та Раді Європи закликають скасувати смертну кару у всіх країнах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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