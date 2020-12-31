За добу в Україні зафіксували понад 4 тисячі випадків захворювання на коронавірус
Сьогодні, 09:10
4 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 3 січня 2021 року.
Зокрема, захворіли 158 дітей та 172 медпрацівники. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу госпіталізували 1 306 осіб,
сталося 123 летальних випадки, 6 250 хворих одужали. Медики здійснили 14 576 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 12 362, методом ІФА – 2 214).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 074 093 особи;
- одужало – 728 865 осіб;
- летальних випадків – 18 854;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 610 003.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 370 випадків;
Вінницька область – 66 випадків;
Волинська область – 93 випадки;
Дніпропетровська область – 404 випадки;
Донецька область – 200 випадків;
Житомирська область – 25 випадків;
Закарпатська область – 78 випадків;
Запорізька область – 301 випадок;
Івано-Франківська область – 99 випадків;
Київська область – 303 випадки;
Кіровоградська область – 22 випадки;
Луганська область – 85 випадків;
Львівська область – 433 випадки;
Миколаївська область – 454 випадки;
Одеська область – 426 випадків;
Полтавська область – 197 випадків;
Рівненська область – 75 випадків;
Сумська область – 147 випадків;
Тернопільська область – 59 випадків;
Харківська область – 68 випадків;
Херсонська область – 115 випадків;
Хмельницька область – 14 випадків;
Черкаська область – 244 випадки;
Чернівецька область – 146 випадків;
Чернігівська область – 152 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Зокрема, захворіли 158 дітей та 172 медпрацівники. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу госпіталізували 1 306 осіб,
сталося 123 летальних випадки, 6 250 хворих одужали. Медики здійснили 14 576 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 12 362, методом ІФА – 2 214).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 074 093 особи;
- одужало – 728 865 осіб;
- летальних випадків – 18 854;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 610 003.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 370 випадків;
Вінницька область – 66 випадків;
Волинська область – 93 випадки;
Дніпропетровська область – 404 випадки;
Донецька область – 200 випадків;
Житомирська область – 25 випадків;
Закарпатська область – 78 випадків;
Запорізька область – 301 випадок;
Івано-Франківська область – 99 випадків;
Київська область – 303 випадки;
Кіровоградська область – 22 випадки;
Луганська область – 85 випадків;
Львівська область – 433 випадки;
Миколаївська область – 454 випадки;
Одеська область – 426 випадків;
Полтавська область – 197 випадків;
Рівненська область – 75 випадків;
Сумська область – 147 випадків;
Тернопільська область – 59 випадків;
Харківська область – 68 випадків;
Херсонська область – 115 випадків;
Хмельницька область – 14 випадків;
Черкаська область – 244 випадки;
Чернівецька область – 146 випадків;
Чернігівська область – 152 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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