За добу в Україні зафіксували понад 4 тисячі випадків захворювання на коронавірус





Зокрема, захворіли 158 дітей та 172 медпрацівники. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



Також за минулу добу госпіталізували 1 306 осіб,

сталося 123 летальних випадки, 6 250 хворих одужали. Медики здійснили 14 576 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 12 362, методом ІФА – 2 214).



За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 1 074 093 особи;

- одужало – 728 865 осіб;

- летальних випадків – 18 854;

- проведено ПЛР-тестувань – 5 610 003.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).

Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 370 випадків;

Вінницька область – 66 випадків;

Волинська область – 93 випадки;

Дніпропетровська область – 404 випадки;

Донецька область – 200 випадків;

Житомирська область – 25 випадків;

Закарпатська область – 78 випадків;

Запорізька область – 301 випадок;

Івано-Франківська область – 99 випадків;

Київська область – 303 випадки;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 85 випадків;

Львівська область – 433 випадки;

Миколаївська область – 454 випадки;

Одеська область – 426 випадків;

Полтавська область – 197 випадків;

Рівненська область – 75 випадків;

Сумська область – 147 випадків;

Тернопільська область – 59 випадків;

Харківська область – 68 випадків;

Херсонська область – 115 випадків;

Хмельницька область – 14 випадків;

Черкаська область – 244 випадки;

Чернівецька область – 146 випадків;

Чернігівська область – 152 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 3 січня 2021 року.Зокрема, захворіли 158 дітей та 172 медпрацівники. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.Також за минулу добу госпіталізували 1 306 осіб,сталося 123 летальних випадки, 6 250 хворих одужали. Медики здійснили 14 576 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 12 362, методом ІФА – 2 214).За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 1 074 093 особи;- одужало – 728 865 осіб;- летальних випадків – 18 854;- проведено ПЛР-тестувань – 5 610 003.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 370 випадків;Вінницька область – 66 випадків;Волинська область – 93 випадки;Дніпропетровська область – 404 випадки;Донецька область – 200 випадків;Житомирська область – 25 випадків;Закарпатська область – 78 випадків;Запорізька область – 301 випадок;Івано-Франківська область – 99 випадків;Київська область – 303 випадки;Кіровоградська область – 22 випадки;Луганська область – 85 випадків;Львівська область – 433 випадки;Миколаївська область – 454 випадки;Одеська область – 426 випадків;Полтавська область – 197 випадків;Рівненська область – 75 випадків;Сумська область – 147 випадків;Тернопільська область – 59 випадків;Харківська область – 68 випадків;Херсонська область – 115 випадків;Хмельницька область – 14 випадків;Черкаська область – 244 випадки;Чернівецька область – 146 випадків;Чернігівська область – 152 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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