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На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
На Волині сталася пожежа в житловому будинку в селі Проходи Любешівського району.

Пожежа сталася 2 січня, - повідомляють в управлінні ДСНС у Волинській області.

О 18:33 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку. О 18:40 до місця виклику прибули працівники відділення 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів Управління ДСНС у Волинській області.

Силами рятувальників пожежу локалізували о 18:48, ліквідували – о 19:05.

Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.

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Теги: пожежа, Волинь
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