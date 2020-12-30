На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 19:30
На Волині сталася пожежа в житловому будинку в селі Проходи Любешівського району.
Пожежа сталася 2 січня, - повідомляють в управлінні ДСНС у Волинській області.
О 18:33 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку. О 18:40 до місця виклику прибули працівники відділення 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів Управління ДСНС у Волинській області.
Силами рятувальників пожежу локалізували о 18:48, ліквідували – о 19:05.
Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пожежа сталася 2 січня, - повідомляють в управлінні ДСНС у Волинській області.
О 18:33 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку. О 18:40 до місця виклику прибули працівники відділення 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів Управління ДСНС у Волинській області.
Силами рятувальників пожежу локалізували о 18:48, ліквідували – о 19:05.
Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На Волині молодик виліз на головну ялинку міста. ВІДЕО
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 4 січня
Сьогодні, 20:00
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 19:30
Одинадцятикласник з Волині торгував наркотиками
Сьогодні, 18:45
Повідомили, скільки аварій сталося в Україні минулого року
Сьогодні, 18:04