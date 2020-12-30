На Волині горів житловий будинок





Пожежа сталася 2 січня, - повідомляють в управлінні ДСНС у Волинській області.



О 18:33 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку. О 18:40 до місця виклику прибули працівники відділення 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів Управління ДСНС у Волинській області.



Силами рятувальників пожежу локалізували о 18:48, ліквідували – о 19:05.



Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.

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